Livia Brito a los golpes con un paparazzi: la justicia dió su veredicto

Aunque Livia Brito intenta estar alejada de una vida polémica, lo cierto es que protagonizó varios escándalos desde que triunfa como estrella de telenovelas. El más conocido ocurrió en junio de 2020, cuando un paparazzi la acusó en las redes sociales de haber reaccionado de forma violenta cuando él le tomaba una foto a ella junto a su pareja.

Según el fotógrafo, la estrella y su novio le exigieron que eliminara las imágenes que había tomado. Debido a que el hombre se negó, decidieron obligarlo con golpes y romper la cámara con la cual había tomado dichas imágenes.

Después de tres años, finalmente este escándalo llegó a su fin. La justicia tomó una resolución respecto a este inconveniente y decidió si la estrella de La Desalmada es culpable o no. A continuación, te compartimos todos los detalles.

Se conoció el veredicto sobre el juicio entre Livia Brito y el paparazzi

Desde aquel incidente, Livia Brito siempre se mostró arrepentida por su accionar. Cuando el escándalo había salido a la luz, la estrella había escrito lo siguiente en las redes sociales: “Lo siento mucho y me arrepiento profundamente por mi reciente comportamiento durante mi estancia en la playa, donde buscaba un poco de paz y tranquilidad; me sentí vulnerable al percatarme que estaba siendo fotografiada de manera invasiva por un fotógrafo que estaba escondido“.

Aunque no estaba a favor de su reaccionar violento, sí creía que el fotógrafo estaba invadiendo su privacidad: “Le solicité que borrara las fotos que me había sacado en repetidas ocasiones, y al encontrarme con una negativa y en argumento de que por ser figura pública mi vida privada también lo era, se produjo una discusión, me empujó, reaccioné impulsivamente con una cachetada hacia él”.

Al año siguiente, se llevó a cabo una audiencia en donde la jueza de control, Silvia Verónica Solís Lizama, falló a favor de la actriz y dictó orden de no vinculación a proceso. De esta manera, determinaron que la exposición de la imagen sin autorización viola el derecho de la dignidad humana. Ante este resultado, Ernesto Zepeda, el paparazzi en cuestión, realizó una apelación. Por este motivo, hace poco reabrieron su caso.

Livia Brito y el gran escándalo con un paparazzi.

La noticia sobre el nuevo veredicto fue compartida por la actriz, quien estuvo presente en el programa Hoy para promocionar una nueva telenovela. Allí, la estrella reveló que el juez determinó la no vinculación al proceso y de esta manera celebró su triunfo después de tantas idas y vueltas.

"El proceso penal que se inicio en el 2020 por el paparazzi fue resuelto por un Juez en Cancún el cual determino no vinculación a proceso; la Juez sustentó su argumento en la legítima defensa, al defender los derechos fundamentales a la imagen, a la privacidad, porque están íntimamente vinculados al derecho humano y la dignidad humana. Es decir, nadie puede tomar fotos de una persona sin su previo consentimiento“, explicó la estrella en un post en Instagram que luego eliminó.