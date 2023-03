¡Un lujo! Conoce los anillos de compromiso más increíbles de las famosas

Son varias las famosas que tuvieron la oportunidad de conocer al amor de su vida. Luego de compartir un tiempo como novios, decidieron dar el paso más importante: contraer matrimonio. De esta manera, sus almas gemelas les obsequiaron anillos de compromiso que costaron millones de dólares y que se convirtieron en las joyas más deseadas por el público. ¡Mira!

Los anillos de compromiso que se robaron todas las miradas

Hailey Bieber posando con su anillo de compromiso.

Hailey Bieber

Curiosamente, Hailey Bieber recibió el anillo de compromiso que estaba esperando hace años. La joya que le entregó Justin Bieber es muy similar al que obtuvo Blake Lively por parte de Ryan Reynolds. Hace varios años atrás, la modelo utilizó Twitter para dejar en claro su deseo de tener uno idéntico.

"Si mi anillo no es tan grande como el de Blake Lively no quiero casarme", había puesto en su twitter la muchacha. Al parecer, este mensaje llegó al cantante y cuando tuvo que pedirle casamiento decidió hacerlo con la joya soñada. Se trató de un diamante comprado en la prestigiosa joyería Solow and Co. de Nueva York, el cual es de entre 6 y 10 quilates y tiene forma ovalada.

"Justin quería algo que acentuara elegantemente las hermosas manos de Hailey. Decidimos que una piedra ovalada sería excepcional por su longitud y elegancia. Miren sus manos, ella es bellísima", declaró el joyero Jack Solow a la revista People Magazine.

Jennifer Lopez

La famosa cantante ha tenido varios compromisos a lo largo de su vida. Aunque con varias de estas personas pasó por el altar, hoy nos vamos a enfocar en su matrimonio más reciente. Después de haberlo intentado en la década de los 2000, JLO decidió darle una segunda oportunidad a Ben Affleck en 2022.

El original anillo de compromiso de JLO.

Tras ser vistos muy mimosos y compartiendo su amor por las calles, finalmente la cantante apareció con un lujoso anillo en su dedo. Sin lugar a dudas, se trata de uno de los anillos de compromiso más bellos de los últimos tiempos. Para esta ocasión, la intérprete obtuvo un anillo de diamantes en color verde. ¡Original y bello!

Kourtney Kardashian

La integrante del clan Kardashian volvió a apostar por el amor, y se unió a Travis Baker. De acuerdo con Mike Fried, director general de The Diamond Pro, el baterista de Blink-182 decidió adquirir una joya que costaba un total de 1.34 millones de dólares.

"Parece que Travis ha comprado en la filosofía de la familia Kardashian de ir a lo grande y ser llamativo con el enorme anillo de compromiso de diamantes de corte ovalado que le dio a Kourtney. Parece ser mayor de 15 quilates en un engaste de pavé o halo oculto", explicó el hombre.