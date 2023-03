¿Sebastian Lletget le fue infiel? Becky G se mostró sin anillo y con expresiones llamativas tras los rumores

En el último tiempo, Becky G se mostraba muy feliz junto a su gran amor. La estrella se había comprometido con Sebastian Lletget y ya había empezado con los primeros preparativos de su boda. Sin embargo, toda esa felicidad llegó a su fin de un momento a otro. En las redes sociales, el usuario “@ja29poo”, acusó al muchacho de haberle sido infiel a su prometida en febrero. ¡Tan solo a unas semanas de haberle pedido casamiento!

Por supuesto, este escándalo no tardó en convertirse en uno de los temas más comentados de las redes sociales. Tanto las fanáticas de ella como varias usuarias, decidieron comunicárselo a través de menciones y comentarios en cada una de sus publicaciones. De esta manera, el chisme doloroso no tardó en llegar a oídos de la estrella.

Becky G se quitó el anillo de compromiso tras infidelidad.

De acuerdo con la usuaria que dio a conocer la noticia, la infidelidad habría tenido lugar en España. Específicamente en una discoteca llamada Shoko, la cual se encuentra ubicada en Madrid. El estadounidense acudió al lugar en compañía de otros amigos, y se dejó llevar por la tentación. “Tu novio te engañó el mes de febrero conmigo y tengo todas las pruebas”, aseguró la muchacha.

“Subiré todo lo que esté permitido subir. ¡No me vas a callar, Sebastian Lletget!”, se lee en el mensaje con el que se acompañaron una serie de audios en los que presuntamente se escucha al futbolista reflexionar en torno a su relación y “el momento débil” en el que habría cometido una infidelidad.

A pesar de este gran escándalo, Becky G decidió no ocultarse y continúa con su trabajo. Horas antes de que el jugador del FC Dallas emitiera un comunicado refiriéndose a la polémica, la intérprete apareció animando un juego del equipo de fútbol femenino Angel City FC. En las imágenes que circularon se la ve sonriente y junto a varias estrellas de la música.

Lo más curioso de la imagen es que la intérprete no lleva puesto su anillo de compromiso. Por lo tanto, la infidelidad es más que cierta y la estrella estaría alejada de su prometido en este momento. Aún se desconoce si la separación es sólo momentánea o si será para toda la vida. En la espera, el deportista decidió lanzar un comunicado para pedir disculpas.

Becky G y Sebastian Lletget, su ¿ex? prometido.

En las redes sociales, Lletget le pidió disculpas a la estrella por haberse equivocado. En el comunicado, reconoce que la intérprete siempre fue un pilar fundamental en su vida y que sí le fue infiel. Hace referencia al hecho como una equivocación que duró solo 10 minutos, y asegura haberse arrepentido de lo sucedido.

“A ti Becky, has sido la luz de mi vida, mi fuerza, la persona que siempre me ha dado su amor incondicional. En lugar de honrarte y corresponderte por ese amor diario, he hecho lo contrario: herir y faltar al respeto a la persona a la que quiero más que a nadie en este mundo. Lo siento mucho, haré todo lo que tenga que hacer para ganarme de vuelta la confianza y el amor que merece“, le escribió el muchacho a su ex amor.