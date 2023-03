Katy Perry reveló su truco para lograr el “ojo de muñeca”

Katy Perry se hizo muy popular en el último tiempo debido a una condición que afectaba su visión y deformaba su rostro. Sucedió en un show que dio el año pasado cuando la cantante quedó con un ojo abierto y el otro cerrado, y parecía no poder abrir el derecho por lo que la mayoría pensó que estaba sufriendo una parálisis o algo por el estilo. Más tarde, la artista habló sobre esta confusión y reveló que era un truco que ejecutaba a propósito y que no había de qué preocuparse.

La cantante Katy Perry reveló en un TikTok para la revista Vogue que aprendió a hacer un movimiento llamado "ojo de muñeca", en el que mantiene un ojo cerrado y el otro abierto, para dar retroalimentación a su equipo. “Me he sentado en una silla de peluquería y maquillaje durante 15 años”, explicó Perry, de 38 años. “Si me están poniendo sombra de ojos en este ojo y alguien me está haciendo un moño francés en el cabello, quiero dar notas en tiempo real”.

Katy Perry reveló cómo hace su truco de "ojo de muñeca".

La estrella del pop también dijo mientras demostraba el movimiento: “Puedo cerrar un ojo a la vez y aún así mantener todas las funciones”. El peculiar truco de Perry se volvió viral por primera vez en octubre de 2022, cuando un clip de ella haciendo su "ojo de muñeca" en un concierto llamó la atención de muchos fanáticos. Durante una actuación en su residencia de Las Vegas, la cantante de Dark Horse bromeó e hizo parecer que no podía mantener el ojo derecho abierto.

En ese momento, incluso presionó su dedo contra su sien para que pareciera que estaba tratando de evitar que su párpado se cayera. Las reacciones de sus fanáticos se dividieron y fueron desde el asombro hasta la confusión. “Su clon estaba fallando. Eso da miedo”, escribió una persona en un comentario de TikTok, mientras que otra agregó: “Su robot parece fallar mucho”.

Todos pensaban que se trataba de una rara condición en su ojo pero resulta que Katy Perry lo hace a propósito.

Mientras tanto, otros encontraron el movimiento divertido. “Es la muñeca que tenías de niña con el ojo que se cerraba”, bromeó una persona en TikTok, mientras que escribió: “Perdió la conexión wifi ”.

Más tarde ese mes, la cantante de Roar intentó aclarar el misterio ocular. “¡Les doy la bienvenida a todos mis #flatearthers #spaceisfakers #birdsarentrealers #skyisntbluers para que vengan a ver mi truco de fiesta con ojos de muñeca rota IRL en Las Vegas el próximo año! ”, subtituló un video del momento viral en Instagram. La cantante de The Last Friday Night agregó en tono de broma: “Diablos, me saco cerveza de las tetas (eso también es un truco de fiesta… ¡en realidad no lacto lúpulo, tontería!)” .