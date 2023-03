Si hay algo que caracterizó al 2022 fue la cantidad de bodas en masa que se celebraron en secreto y en completa intimidad por parte de parejas famosas. Una de ellas fue la de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez que con la excusa de tomarse unos días de vacaciones, viajaron a Europa y en medio de este supuesto descanso dieron el ‘sí’ entre unos pocos familiares y amigos y con la bendición nada más y nada menos que del Papa Francisco. El artista reveló algunos detalles de uno de los días más felices de su vida y acá te lo compartirmos.

Carlos Rivera no tiene la costumbre de hablar públicamente de su relación con Cynthia Rodríguez, pues su prioridad es resguardar su vida privada. Fiel a ese estilo de vida, en junio del año pasado sorprendió a sus seguidores cuando se reveló que los cantantes habían contraído matrimonio en España y habían viajado a El Vaticano para recibir la bendición del Papa.

Carlos Rivera reveló los primeros detalles de su boda con Cynthia Rodríguez.

Sin embargo, por primera vez el intérprete de Que lo nuestro se quede nuestro compartió algunos detalles de su boda a la que solo asistieron familiares y amigos más cercanos de la pareja y por supuesto el señor José González Gilberto Rivera, el papá de Carlos que falleció en agosto de 2022.

Durante una entrevista que le concedió a Pati Chapoy para el programa Ventaneando, el artista recordó cómo surgió su romance con Cynthia Rodríguez, y además compartió cómo tomaron la decisión de convertirse en marido y mujer. “Llegó la pandemia fue que tomamos ya la decisión de vivir juntos y obviamente ya al estar así fue como dije: ‘no quiero nada más en el mundo y nada más en la vida’, y a partir de ahí fue que le propuse matrimonio, en Madrid, hace año y medio y el año pasado decidimos celebrar nuestro amor”, contó Carlos.

La ceremonia fue en privado en España junto a familia y amigos.

Fue entonces que por primera vez reveló los detalles de su boda. “Hicimos esa ceremonia en España con muy poquita gente, la hicimos muy en privado y la hicimos allá. No queríamos que nadie se enterara antes y, después, de hecho, justo ocurrió la famosa foto con el Papa. Me acuerdo”, expresó el artista.

“Yo he estado un par de veces con el Papa, y veo a los fotógrafos, y le digo a Cyn: ‘Estas fotos van a salir’. Y el que tuvo la culpa fue un padrecito que (etiquetó) a Ventaneando porque puso: ‘Me pareció ver a Cynthia y a Carlos con el Papa…’, puso la foto porque la compró, además, muy buen reportero”, agregó. “Yo soy embajador de la fundación del Papa. Cuando llegó nuestra idea de ir a hacer la ceremonia… en Valladolid, estábamos cerca”, explicó Carlos.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez recibieron la bendición del Papa Francisco.

Además, Rivera recordó que su papá estuvo presente en uno de los días más importantes de su vida. “La boda fue en Rivera del Duero. Estuvieron nuestras familias y literalmente diez parejas de amigos cercanos, algunos de allá y algunos de aquí. Mi papá estuvo ahí y él, de hecho, todas las últimas fotos que tenemos con él es ahí”, comentó.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez vivieron uno de los momentos más felices de su vida.

A la pregunta sobre qué es lo que más ama de Cynthia, Carlos respondió: “Es la mejor persona que conozco en mi vida, sin duda. No conozco a nadie con esa calidad humana, con ese desinterés por amar a los demás. Ama a sus papás, los tiene en un altar. Y yo le aprendí mucho a ella, en la manera en la que ella los trata y lo que hace por ellos, lo que hace por su familia también soy así, es la mujer perfecta para mí y es real. Me conoce más que nadie, me ama como nunca nadie me había amado”, puntualizó.