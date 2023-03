Este es el controvertido papel de la nieta de Elvis Presley en la popular serie ‘Todos quieren a Daisy Jones’

El pasado 3 de marzo la plataforma Prime Video estrenó esta serie de ficción con tintes de documental para contar la historia de Daisy Jones & The Six, una popular banda de rock de los ‘70 con dos vocalistas carismáticos, talentosos y con mucha personalidad que tienen fuego y química sobre el escenario. Quien interpreta a la protagonista es Riley Keough, la hija de Lisa Marie Presley y nieta del Rey del Rock and Roll, Elvis. Te contamos de qué se trata su llamativo personaje.

La serie está basada en la novela best seller de Taylor Jenkins Reid: Daisy Jones & the Six, que detalla el ascenso y caída de una reconocida banda en la que Riley Keough da vida precisamente a Daisy Jones, la protagonista de la historia.

La sinopsis oficial señala: "En 1977, Daisy Jones & The Six estaban en la cima del mundo. Liderados por dos carismáticas voces principales—Daisy Jones (Riley Keough) y Billy Dunne (Sam Claflin)—la agrupación había salido del anonimato hacia la fama. Posteriormente, después de un concierto agotado en el Soldier Field de Chicago, decidieron dejarlo todo. Ahora, décadas después, los miembros de la banda finalmente están de acuerdo en revelar la verdad. Esta es la historia de cómo una icónica banda implotó en el cenit de sus poderes".

De acuerdo con Reid, la serie no es una historia real, sin embargo, está inspirada en Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, de la banda Fleetwood Mac, por lo que tomó inspiración para crear este drama musical ambientado en Los Ángeles de 1970.

El reparto de la serie cuenta también con Suki Waterhouse, Josh Whitehouse, Sebastian Chacon, Nabiyah Be, Tom Wright y Timothy Olyphant. Reese Witherspoon fue una de las productoras ejecutivas junto a Lauren Neustadter, Brad Mendelsohn, Scott Neustadter, Will Graham y James Ponsoldt.