Tres motivos por los cuales deberías ver la nueva serie criminal de Maite Perroni

Si hablamos de series latinas que están sorprendiendo a la audiencia de Netflix, entonces debemos hacer una mención especial en Tríada. Un drama y thriller protagonizado por Maite Perroni que logró conquistar a millones de espectadores, y que se convirtió en una sensación dentro de las redes sociales.

En esta producción de criminología, la audiencia conocerá de cerca la vida de Rebecca. Una detective que siempre es asignada a diferentes casos de asesinatos. Sin embargo, el último se diferencia de todos y la obliga a investigar a una mujer que tiene exactamente su mismo aspecto.

Si ya conoces esta serie de nombre, pero no te has animado a verla. A continuación, te contamos los motivos por los cuales no puedes perderte esta producción mexicana y el enorme talento de la estrella de telenovelas. ¡Mira!

Las razones por las cuales debes ver Tríada de Maite Perroni

Basada en hechos reales

Uno de los motivos principales por las cuales debes ver Tríada, es que se trata de una serie basada en hechos reales. Aun así, se desconoce cuál es la historia que adapta en sus episodios. Se cree que Netflix tomó los sucesos ocurridos en Three Identical Stranger, uno de los documentales más comentados en los últimos años.

Al igual que en este documental, la nueva serie de Maite Perroni nos muestra a la actriz dándole vida a trillizas. La primera protagonista, Rebecca, una muchacha que debe investigar un asesinato y se encuentra con una mujer idéntica a ella. Mientras continúa con la investigación, se encuentra con otra mujer que tiene la misma apariencia de las dos.

Las tres muchachas fueron separadas al nacer, con la diferencia de que cada una fue a una familia con una cantidad de recursos económicos diferentes. A medida que la historia comienza a avanzar, vemos cómo Rebecca empieza una búsqueda sumamente peligrosa para dar con la verdad detrás de su nacimiento y el de sus hermanas.

El talento de Maite Perroni

Aunque Tríada cuente con una historia sumamente atrapante y de pura intriga, no podemos negar que uno de los puntos más fuertes de esta producción es la actriz protagonista. Desde el primer momento, tomó el desafío de colocarse en la piel de tres mujeres y de interpretarlas en simultáneo.

Sin lugar a dudas, se trata un trabajo diferente a todo lo que venía haciendo. Aunque demostró en varias telenovelas que es dueña de un gran talento, con este show de Netflix no dejó ninguna duda. La intérprete se colocó en la piel de Rebecca Fuentes, Tamara Sánchez y Aleida Trujano. Tres muchachas que lo único que tienen en común es la apariencia y ADN. Tríada, la serie de Netflix con Maite Perroni.

Para devorar rápidamente

Si todos estos motivos aún no te terminaron de convencer, este lo hará: Tríada es una serie que solo consta de ocho episodios. Por lo tanto, si no tienes mucho tiempo o sos de las personas que disfrutan de ver producciones cortas, entonces es la opción perfecta para ti. En pocas horas, podrás sorprenderte con una historia original, atrapante, criminal y de pura intriga.