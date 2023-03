Tres icónicas interpretaciones de la galardonada Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis, la actriz que nació en una familia repleta de grandes artistas y que trabaja en el mundo del entretenimiento hace muchísimos años, finalmente consiguió su primer premio Oscar. El domingo pasado, durante la edición número 95 de los premios de la Academia, la estrella se alzó en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

Por su increíble trabajo en Everything Everywhere All at Once, la estrella consiguió su primer galardón y subió al escenario completamente emocionada. En su discurso de agradecimiento recordó a sus padres, ambas estrellas de Hollywood, y también al público que la acompañó durante todo este tiempo.

Aunque esta es la primera vez que es reconocida por la Academia, lo cierto es que Curtis ha realizado películas que fueron aclamadas por la crítica y también por los espectadores de todo el mundo. Hoy, en homenaje a su éxito y carrera, recordamos sus tres mejores interpretaciones.

Las tres interpretaciones de Jamie Lee Curtis que te encantarán

Halloween

Si hablamos de interpretaciones icónicas de Jamie Lee Curtis y de películas que nunca quedarán en el olvido, entonces debemos hacer hincapié en la famosa franquicia Halloween. En 1978, John Carpenter creó una película de terror independiente que estuvo coescrita por Debra Hill y que marcó el debut cinematográfico que la reconocida actriz.

En la primera entrega de dicha saga, la cual finalizó en 2022, nos encontramos en Halloween de 1963. Así conocemos a Michael Myers, un niño que asesina a su hermana en la ciudad ficticia de Haddonfield. Quince años después, este asesino se escapa y el 30 de octubre de 1978, comienza a hacer de las suyas mientras acosa a la adolescente Laurie Strode.

Durante muchísimos años y en varias películas de la franquicia, la estrella se colocó en la piel de Laurie. Una de las Final Girls más famosas del cine de terror, y que conquistó a distintas generaciones durante su eterna lucha contra Michael Myers. En 2022, se dio el capítulo final de ambos y el enfrentamiento que la audiencia siempre estuvo esperando.

Freaky Friday

Debido a que Jamie Lee Curtis es multifacética, la estrella pasó de hacer terror a comedia. En una de sus interpretaciones más icónicas nos encontramos con Freaky Friday, la famosa película de Disney que realizó en la década de los 2000 y que protagonizó junto a la aclamada Lindsay Lohan.

La historia se centraba en una madre y su hija, las cuales a causa de un hechizo de una galleta de la fortuna terminan intercambiando sus cuerpos. De esta manera, deberán pasar un tiempo indefinido en el cuerpo de la otra y encontrar una manera de revertir lo sucedido.

Como en el cuerpo de la estrella pasa a estar su hija adolescente, Curtis tuvo que comportarte como una joven de 15 años durante casi toda la película. Por supuesto, su forma de actuar y sus frases tan divertidas nos regalaron escenas icónicas que son imposibles de olvidar.

Everything Everywhere All at Once

Y por supuesto, en el listado no puede faltar la película que la hizo ganar su primer premio Oscar. En esta producción de A24, la estrella se colocó en la piel de Deirdre Beaubeirdra. A lo largo de la película de comedia y ciencia ficción, nos regaló escenas súper cómicas: como cuando lucha contra Evelyn Wang, el personaje de Michelle Yeoh, o también como cuando tiene salchichas como dedos. Jamie Lee Curtis posando con su premio Oscar 2023.

Cuando recibió el galardón por Mejor Actriz de Reparto, la estrella expresó: “A todas las personas que han apoyado las películas de género que he hecho, los miles y cientos de miles de personas, acabamos de ganar un Oscar juntos. Mi madre y mi padre fueron nominados a los Oscar en diferentes categorías. Acabo de ganar un Oscar”.