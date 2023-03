The Last of Us: Dónde se rodó la exitosa serie de HBO Max

Neil Druckman creó The Last of Us, una historia ambientada en un futuro distópico y post apocalíptico, la cual se hizo conocida gracias a un videojuego lanzado por Naughty Dog. Debido al enorme éxito que cosechó este título, HBO Max decidió apostar por una adaptación en serie live-action.

Durante la primera temporada, la serie nos sorprendió con el enorme talento de Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes se colocaron en las pieles de Joel y Ellie. La audiencia no solo quedó maravillada con sus interpretaciones, sino también con la ambientación y locaciones de la historia. Por este motivo, a continuación te revelaremos dónde se filmó la producción.

El set de The Last of Us en Calgary.

¿Dónde se grabaron los episodios de The Last of Us?

La serie se enfoca en la pandemia que está arrasando a la humanidad, debido a un virus que dejó a todos al borde de la extinción. Dicho virus provoca que las personas se comporten de forma extraña, convirtiéndose en una especie de caníbales y que pueden contagiar a todos a través de un mordisco.

Dentro de este suceso conocemos a Joel, un hombre que se dedica al contrabando y que se ve envuelto en una misión: llevar a una muchacha llamada Ellie a las afueras de la zona de cuarentena. Allí se encontrarán con las Luciérnagas, un grupo paramilitar de rebeldes que rechazan la autoridad de las zonas de cuarentena, y son los encargados de recoger a la joven.

En la adaptación en serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, la historia principal se centra en las ciudades estadounidenses de Boston y Austin. Sin embargo, y como sucede en varias producciones de la pequeña pantalla, los rodajes se llevaron a cabo en un lugar completamente diferente.

De acuerdo con información compartida por CTV News, The Last of Us se filmó en distintas ciudades y pueblos de Canadá. Cabe destacar, que se trata de la mayor producción realizada en dicho país. Algunas de las ciudades escogidas por los productores para grabar los episodios fueron Edmonton, Canmore, Fort Macleod, Waterton y Calgary.

Joel y Ellie en Fish Creek, Calgary.

Antes de que el hongo Cordyceps se esparciera, varias de las escenas del primer episodio se grabaron en Calgary. También en este lugar se grabaron las escenas posteriores, donde observamos la pandemia que se originó a causa de dicho hongo y cómo afectó a los espacios abiertos.

La primera parte de la serie ya llegó a su fin, y ahora los espectadores esperan con ansias la segunda temporada que ya fue confirmada a través de las redes sociales. Aunque todavía no trascendieron detalles sobre los próximos episodios, no caben dudas de que The Last of Us volverá a sorprender una vez más.