Laura Flores puso en peligro la vida de su hijo y tuvo que pedirle disculpas

Cuando hablamos de Laura Flores, rápidamente recordamos su paso por la televisión y las producciones de las cuales ha formado parte. Sin embargo, en las últimas semanas, la estrella ha estado en boca de todos y se convirtió en un tema muy comentado en las redes sociales por otro motivo.

Durante el mes de febrero, se dio a conocer la noticia de que Alejandro, uno de sus hijos, se encontraba hospitalizado por complicaciones que sufrió tras someterse a un balón gástrico que se colocó durante marzo de 2022. En recientes entrevistas, la actriz aseguró que se siente responsable de dicho suceso. Aparentemente, fue ella quien le recomendó que se hiciera dicha operación.

Recientemente, la estrella estuvo como invitada al programa “De primera mano“. Mientras conversaba con los presentadores y frente a las cámaras, la actriz reveló que sentía mucho remordimiento por lo que ocurrió con su hijo. De acuerdo con sus propias palabras, fue ella quien le sugirió colocarse dicho dispositivo para bajar de peso.

“Me sentía culpable, yo fui la que promocionó eso para que mi hijo bajara de peso, pero el médico me dijo que la obesidad no es opción y uno busca lo mejor para los hijos; sin embargo, la culpa no me dejaba”, declaró con total tristeza en su mirada y culpándose a sí misma por lo ocurrido. Luego de esta declaración, Laura Flores volvió a hablar sobre dicho tema.

La actriz también participó del programa Hoy, donde tocó nuevamente este tema que tanto dolor le causó y que tanta controversia generó en las redes sociales. De esta manera, la estrella reveló que todo lo que ocurrió le generó un gran cargo de consciencia. Principalmente, cada vez que veía a Alejandro recostado en una camilla.

Laura Flores se siente culpable por el problema de salud de su hijo.

“¿Al final del día quién orquestó esto? Yo, la mamá”, explicó la estrella. La cantante aseguró que se sentía tan mal por lo ocurrido, que decidió pedirle disculpas a su hijo mientras él se encontraba recuperándose en la Clínica Cleveland en Florida. “Entonces, lo primero que hice y algo que me emociona muchísimo, es que yo llego y le digo a mi hijo: ‘Por favor, perdóname, it’s my fault (es mi culpa)”, confesó.

Según reveló, el adolescente inmediatamente, sin hablar, como pudo le respondió exonerándola de cualquier responsabilidad sobre la situación: “Él no podía hablar porque tenía una sonda, pero (hacía señas con las manos) como diciendo: ‘No te preocupes, mamá”. Al muchacho tuvieron que quitarle el balón gástrico y cerrarle una úlcera que tenía en su estómago para que pudiera mejorar su salud. Actualmente se encuentra muy bien.

Laura Flores también hizo hincapié en el estrés que sintió al ver la salud de Alejandro comprometido: “Tengo 59 años, ya pasé de la menopausia, de los períodos de menstruación, etcétera, pero (cuando llegué) al hospital, pues me viene la menstruación, en jueves, y yo: ‘¿Qué es esto?’ (…) Al principio no sabía ni qué onda, ni me importó en ese instante”. Tras el susto que vivió, acudió a un especialista que le explicó que tuvo ese sangrado a consecuencia del mal momento que experimentó.