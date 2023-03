El trastorno que padece Adam Levine y pocos conocen

Desde el 2001, Adam Levine se destaca en la industria musical con su banda Maroon 5. La estrella tuvo la oportunidad de grabar algunas de las canciones y álbumes más famosos de todos los tiempos, de recorrer países con extensas giras y de llenar estadios gigantescos. Aunque su talento le facilita este trabajo, lo cierto es que no siempre fue fácil.

Principalmente, porque el intérprete padece un trastorno desde que es pequeño y tuvo que aprender a vivir su vida de adulto con él. Pero sobre todas las cosas, asociarlo con su carrera como estrella y cantante de pop. A continuación, te contamos cómo es la vida personal de la celebridad con TDAH.



Cuando hablamos de TDAH, nos estamos refiriendo al trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Definitivamente, se trata de uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes de la niñez. Mayormente, se diagnostica cuando uno es pequeño y a menudo dura hasta la adultez.

En varias entrevistas, Adam Levine se refirió a su vida con este trastorno. La estrella explicó que tiene el primer tipo de TDAH, en el cual predominan los síntomas de falta de atención. En 2011, aseguró que fue muy difícil intentar concentrarse cuando necesitaba finalizar o completar algún trabajo escolar.

Los desafíos a los que fue sometido, en el momento en que asistía a la escuela, lo dejaron sumamente frustrado. “Cuando me diagnosticaron TDAH, no me sorprendió porque tenía problemas para concentrarme durante la clase. Y ahora creo que la gente lo nota en mi vida cotidiana como adulto. Cuando no puedo prestar atención, realmente no puedo prestar atención”, relató.

“Luché con esto durante toda mi vida. Fue difícil para mí sentarme, concentrarme y hacer el trabajo escolar. Mis padres fueron pacientes y me ayudaron, junto con mi médico, a seguir adelante con un plan de tratamiento que funcionó“, explicó sobre su infancia y sobre las dificultades que enfrentó en el colegio.

El TDAH lo acompaña aún como adulto, cuando vive su día a día y cuando se enfoca en su carrera musical: “Mis luchas continuaron como adulto. A veces tuve problemas para escribir canciones y grabar en el estudio. No siempre podía concentrarme y completar todo lo que tenía que hacer. Recuerdo estar en el estudio una vez y tener 30 ideas en mi cabeza, pero no pude documentar ninguna de ellas“.

Adam Levine habló sobre cómo es su vida con TDAH.

“Así que volví al médico para hablar sobre mis síntomas y me enteré de que todavía tenía TDAH. Estaba afectando mi carrera de la misma manera que me había afectado en la escuela. Corrí la voz de que el TDAH no desaparece cuando envejeces“, recordó la estrella en una de las tantas entrevistas que realizó y tocó este tema.

Para Adam Levine, es importante que las personas con este trastorno asistan al médico y que no se sientan diferentes por tenerlo: “Si te diagnosticaron cuando eras niño, es posible que aún lo tengas ahora. No es algo malo, y no deberías sentirte diferente de las personas que no tienen. Recuerda que no estás solo. Hay otros que están pasando por lo mismo“.