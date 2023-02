Isabel Preysler reveló detalles inéditos sobre su matrimonio con Julio Iglesias

Isabel Preysler y Julio Iglesias son tapa de los principales portales de noticias de chimento de todo el mundo ya que la periodista Pilar Eyre reveló detalles inéditos de uno de los matrimonios más importantes de la farándula habla hispana. La periodista y escritora sacó a la luz informaciones sobre cómo fue realmente el matrimonio entre los mencionados famosos.

Durante una entrevista Pilar Eyre afirmó que Isabel Preysler le reveló que ella se casó enamorada de Julio Iglesias pero que era chica que había vivido muy poco y que era muy ingenua. Además recordó que en una oportunidad ella le preguntó a la madre de Enrique Iglesias si se había casado embarazada, a lo que Isa le contestó que nó.

Julio e Isabel fueron una de las parejas más queridas de la farándula española.

En esa ocasión cuenta Eyre que Preysler le dijo que "no claro que no. Esos son infundios, no es verdad". Aunque los números a nadie le cerraban ya que nueve meses más tarde nació Chábeli en Portugal. Luego la mencionada periodista y escritora afirmó que esta mentira de Isabel le trajo problemas en otra oportunidad.

Con el paso de los años Pilar afirmó que la propia Preysler le confesó que si decidió mentirle fue porque "sus hijos no sabían que sus padres se habían casado de apuro". Uno de los datos inéditos que confirmó la reconocida periodista fue que la verdad es que Isabel Preysler se casó sin entusiasmo ya que durante todo el tiempo que duró el matrimonio Julio Iglesias le había sido infiel.

Durante su matrimonio Julio e Isabel tuvieron tres hijos.

Incluso durante una charla Preysler le reveló a Eyre que en un momento el popular cantante español presentó a una novia en Buenos Aires mientras seguía casado con la importante socialité. Este hecho lo llevó a pedirle perdón de rodillas para que Isabel le diera una nueva oportunidad.

Sin embargo la talentosa escritora aclaró que luego de este hecho ambos famosos hicieron su vida por separado. Al corto tiempo Isabel Preysler conoció a Carlos Falcó y le comunicó en un aeropuerto a Julio Iglesias que quería divorciarse de él. Esa noche el histórico intérprete durmió en la casa de su manager.