Quién es el misterioso joven que aparece bailando en un video con Amber Heard

El 2022 definitivamente no fue el mejor año de Amber Heard. Luego de perder el juicio por difamación contra su ex pareja, Johnny Depp, tuvo que enfrentar el rechazo de sus colegas y el despido de Aquaman, película en la que era una de las protagonistas junto a Jason Momoa. Los últimos meses estuvo desaparecida del ojo público hasta esta semana que se hizo viral un video en TikTok donde aparece bailando la popular canción Como la flor de Selena Quintanilla con un joven desconocido. ¿Romance o amistad?

Y es que el video, de menos de un minuto, en Internet se ha hecho viral y en plataformas como TikTok ya supera las 11 millones de reproducciones. En las imágenes, podemos ver a Heard bailando muy de cerca con alguien (hasta el momento) poco conocido.

De acuerdo con su propia descripción en redes sociales, Bernardo Triana, el hombre que aparece bailando con la actriz, es un artista y sus publicaciones muestran que ha trabajado como modelo de la mano de la agencia IZ Casting Agency, pero ¿cómo conoció a Amber?

En una publicación de Instagram, de abril de 2022, Triana narró que trabajó en una producción cinematográfica con Amber Heard, donde él se desarrolló como "Talent Liaison" o asistente para los actores y el equipo de rodaje: "fueron días largos y duros, pero disfruté cada minuto a pesar del cansancio", escribió el joven. Bernanardo siempre ha soñado con salir en las películas y, aunque aún no lo ha logrado, asegura estar dando pasos para llegar a su meta.

A pesar de que el video bailando con Amber Heard se hizo viral recientemente, fue publicado por primera vez a mediados de diciembre pasado. Aunque no quedó clara la fecha exacta en que se filmó el material, pero probablemente fue durante el rodaje de la película.

Amber Heard junto a Bernardo Triana en In the fire.

De acuerdo con la descripción en Instagram, la cinta en la que Amber Heard y el joven que bailó Como la Flor con ella trabajaron juntos fue en In the Fire, que actualmente se encuentra en posproducción y que también es protagonizada por Eduardo Noriega (El Espinazo del Diablo), Luca Calvani (Titanium White) y Sophie Amber (The Last Girl).

Algunas de las escenas de In the Fire se filmaron en Antigua Guatemala, mismo sitio donde Bernardo Triana compartió fotos con la actriz y Calvani y donde habría tenido lugar el ahora baile viral. Ya en otros videos, Bernardo había mostrado su trabajo con Amber Herard, aunque ninguno ha llamado tanto la atención como en el que aparece bailando música latina.