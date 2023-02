La mala suerte de Superman: despidos, fracasos y tragedias

Aunque es un gran acierto artístico darle vida a un personaje tan importante en la industria del entretenimiento, a veces puede generar varios malestares y problemas. Esto le pasó a las personas que dieron vida a Superman, quienes no se salvaron de ser encasillados, de no conseguir grandes propuestas laborales o mismo de ser despedidos.

Los actores que dieron vida a Superman y su mala suerte

Kirk Alyn

Fue el primer actor en ponerse en la piel de Superman. Cuando tenía 40 años, lo llamaron para protagonizar una miniserie de 15 entregas que se transmitió durante 1948. Además de este título, también encabezó Atom Man Vs Superman. Aunque obtuvo mucho éxito gracias a dicho rol, la estrella sintió que era momento de dar vuelta la página.

De esta manera, rechazó su regreso a la serie de televisión y salió en busca de nuevos horizontes. Lamentablemente, no le fue como él esperaba. El haber dado vida al héroe de DC Cómics lo encasilló por completo, a tal punto que los productores y directores solo le veían potencial para interpretar a este personaje o roles similares. Esto provocó que durante toda su carrera solo participara de títulos vinculados con la fantasía y los héroes.

George Reeves

Definitivamente, es el actor que mejor representa la “maldición de Superman“. Tras el abandono de Kirk Alyn, le propusieron formar parte de la serie televisiva. Aunque al principio lo dudó, ya que venía de hacer personajes más “serios“, terminó aceptado. Así formó parte de 104 episodios de Las aventuras de Superman, la cual comenzó en 1952 y finalizó en 1958.

La triste realidad es que el actor falleció dando vida a este personaje. Mucho se habló sobre su muerte, y hasta surgieron diferentes teorías sobre el hecho. Se dijo que no estaba feliz con el personaje, y su última novia aseguró que padecía depresión al sentir que su carrera estaba en picada.

La teoría más conocida es que el actor enloqueció, creía que verdaderamente era el personaje y decidió saltar por una ventana creyendo que iba a volar. Sin embargo, esto nunca ocurrió ya que el cuerpo se hallaba en su casa y tenía heridas de balas.

Tom Welling

Fue el rostro principal de Smallville, una serie que logró adueñarse de la atención de los adolescentes y que se convirtió en un éxito durante sus primeras temporadas. Sin embargo, la audiencia comenzó a no presentarle atención y terminó provocando el final de la producción.

No solo la ficción se convirtió en un fracaso y fue cancelada, sino que Tom Welling, actor principal, tampoco consiguió mucho con su carrera: hizo pocos largometrajes y su participación más relevante durante todos estos años fue en la tercera temporada de Lucifer.

Brandon Routh

Cuando fue elegido para ponerse en la piel de este superhéroe de DC Cómics, la audiencia tenía mucha fe en él. Principalmente, porque se parecía físicamente a Christopher Reeve y porque parecía ser perfecto para él. De esta manera, consiguió el rol y firmó un contrato para hacer tres entregas más de Superman Regresa. Pero, eso nunca sucedió.

La película no consiguió obtener un buen número en taquilla, y el actor terminó dando vida a papeles secundarios en películas que muy pocas personas vieron. Después de intentar salvar su carrera sin tanta suerte, tuvo la oportunidad de regresar al mundo de los superhéroes con Arrow, The Flash y Legends of Tomorrow.

Henry Cavill

Sin lugar a dudas, es uno de los pocos actores que dio vida a Superman y logró una exitosa carrera en el mundo cinematográfico. Aunque triunfe en diferentes proyectos y fascine a la audiencia con su talento, no podemos negar que tuvo muy mala suerte en el Universo Extendido de DC. Henry Cavill y otros Superman que se enfrentaron a fracasos.

Aunque los fanáticos quedaron encantados con su interpretación del personaje, todos los proyectos vinculados a este no funcionaron. Después de El Hombre de Acero y Batman Vs Superman, llegó la Liga de la Justicia al cine convirtiéndose en un blanco para las malas críticas.

Tras este fracaso, decidió alejarse del personaje. Sin embargo, años más tarde regresó con la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia. Aunque parecía que iba a ser algo del momento, la estrella sorprendió con un cameo en Black Adam y con el anuncio oficial de su regreso como Superman. Se esperaba que hasta tuviera su propia película en el futuro cercano, pero terminó cancelándose.