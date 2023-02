Bárbara Bermudo hace dolorosa confesión: “no aguantaba más”

La conductora puertorriqueña Bárbara Bermudo se había hecho implantes mamarios hace casi dos décadas, y ahora, evidentemente dolida y entre lágrimas, utilizó sus redes sociales para relatar el calvario que ha sufrido durante los últimos 4 años debido a las complicaciones de salud que le produjeron ese procedimiento estético.

En un extenso video a través de su cuenta de Instagram, Bárbara contó que hace 17 años se había realizado una cirugía para aumentar sus pechos, pero luego de dar a luz a sus hijas Mía y Camila, se descuidó y no cambió los implantes. La presentadora aclaró que se recomienda hacer eso cada 10 años, ya que el material tóxico que componen las prótesis podrían generar problemas de salud.

Asimismo, la presentadora reveló que en los últimos 4 años ha sufrido fuertes dolores en su cuerpo, y que de los 150 síntomas que se le atribuyen a esta condición producida por las prótesis, ella tuvo 70.

"Estoy grabando este mensaje con la intención de que pueda ayudar a otras mujeres. Aún no me hago la explantación, pero espero que una vez me remueven los implantes mamarios pueda decir que me siento un poco mejor de salud", comienza diciendo Bárbara en el video.

Con el deseo de recuperarse, Bermudo es consciente que ha llegado al límite con respecto al cuidado de su salud. "Creo que he tocado fondo con el tema de mi salud confiando en que una vez mis implantes salgan de mi cuerpo yo pueda volver a recobrar mi salud y este mensaje es para aquellas mujeres y respeto aquellas que tomaron la decisión como yo hace muchos años atrás de considerar y entender que la enfermedad de los implantes de seno sí es real", dijo Bárbara.

Sus implantes mamarios le provocaron a Bárbara Bermudo serios problemas de salud.

Al momento de grabar el material, la presentadora confesó que se sentía frágil emocional y físicamente, pero que creía que era correcto realizar el material para ayudar a otras mujeres que están pasando por la misma situación.

"Aquí tocaba fondo, ya no aguantaba más. Aunque este vídeo lo grabé varias semanas atrás, hoy toma sentido y responsabilidad compartirlo, ya que hoy cumplo dos semanas de explantada. Yo soy una de las miles de mujeres que luchó por años buscando la raíz de mis síntomas, sin encontrar respuestas", expresó Bárbara.

Asimismo, agradeció a los médicos y a todas las personas que le brindaron apoyo en este momento, al tiempo de acompañar su publicación con un reflexivo mensaje. "Hoy la he encontrado #soylibre y me comprometo a ayudar a la mayor cantidad de mujeres que puedan estar pasando por lo mismo. Confía en Dios, como lo hizo conmigo también lo hará contigo, porque es un salto de Fe", escribió Bárbara Bermudo.