¿Quién es la persona cercana a Gerard Piqué que criticó la presentación de Shakira en los Premios Grammy?

Shakira vivió una nueva noche soñada en la entrega de premios de los Latin Grammy 2023, luego de que se haya llevado tres galardones, incluido el reconocimiento a la “Mejor Canción del Año”. Sin embargo, hubo alguien del entorno de la expareja de la cantante, Gerard Piqué, que criticó la presentación que hizo la colombiana durante la velada musical.

Y es que Shakira subió al escenario a interpretar la Session #53, que fue la ganadora como “Canción del Año”, que tanta polémica había levantado por expresar el dolor que sintió la barranquillera tras su ruptura con el exfutbolista. También cantó “Acróstico”, tema dedicado a sus hijos, Sasha y Milan, quienes la acompañaron en el evento.

Shakira ganó tres Grammys. Foto: Instagram/ Shakira

No obstante, mientras el público deliraba con las canciones de Shakira en la noche de los Latin Grammy, una persona muy cercana a Gerard Piqué criticó la puesta en escena de la colombiana a través de un mensaje en su cuenta de X, antigua Twitter.

Justo cuando la artista interpretaba uno de sus éxitos, Víctor Navarro, periodista español especializado en deporte, entrevistador de Piqué e Ibai Llanos y también reportero en la famosa Kings League, escribió un mensaje corto, pero muy directo, refiriéndose a Shakira.

Victor Navarro, periodista que cubre los eventos de Gerard Piqué criticó la actuación de Shakira en los Grammy. Foto: Kings Leagues

Tras elogiar por la misma red social a las artistas Rosalía y Laura Pausini, el comunicador envió un dardo a la colombiana. "Vaya playback que se está haciendo", escribió Navarro dando por supuesto que no estaba actuando en directo como otros artistas. Si bien no citó su nombre en ningún momento, el no hacerlo fue la evidencia para muchos de que se refería a ella.

Este mensaje provocó la reacción de los fans que no se quedaron callados. "Tiene que dejarse la voz para el juicio", "pídele a la tacaña de Clarita que cante para ustedes", "pensaba que usted era una persona ecuánime", "los amiguitos de Piqué están ardidos", fueron algunos de los comentarios defendiendo a Shakira.