Cuál es la canción de Taylor Swift que se vincula a la historia de Lionel Messi

La esperada llegada de Taylor Swift a Argentina generó un fervor inigualable entre sus fanáticos. Y con todo esta revolución que tuvo lugar por estos días, el detalle particular que surgió por estas horas tiene que ver con una canción de la estrella que tendría connotación con Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina.

Los fans de Taylor Swift llevan cinco meses acampando afuera del Estadio Mas Monumental para asegurarse de conseguir las mejores ubicaciones en los shows que se llevarán a cabo los días 9, 10 y 11 de noviembre. La euforia se apodera de los seguidores argentinos, anticipando que estos conciertos serán una verdadera fiesta.

Taylor Swift y Lionel Messi, unidos por una canción.

La artista de 33 años, reconocida como una de las más destacadas de su generación, presenta The Eras Tour, un recorrido por las diferentes etapas de su carrera representadas en sus álbumes, desde Lover hasta Midnights.

Este último lanzamiento capturó una atención especial en los argentinos por una canción: You’re on Your Own, Kid. El álbum Midnights, lanzado el 21 de octubre de 2022 fue objeto de conexión por parte de las swifties argentinas, quienes sienten que la letra guarda una relación especial con la historia de Lionel Messi.

A partir de esto, en las redes sociales empezaron a aparecer videos que unían a las dos figuras. Con la canción de Taylor Swift de fondo, los fans buscaron las imágenes de Leo que demostraban, con su propia historia, lo que decía la letra.

Si bien algunos clips solo tienen postales del Mundial de Qatar 2022, hay otros que hacen un recorrido más extenso por la vida de Lionel Messi: desde las lágrimas por haber perdido la final del Mundial de Brasil de 2014, hasta las críticas, el dolor adentro de la cancha y la victoria en la Copa América en 2021.

Taylor Swift tiene fanatismo por la Argentina y Lionel Messi.

El impacto de esta conexión fue tal que los seguidores la nombraron "You’re on Your Own, Kid (Leo Messi version)". Aunque esta canción no forma parte del repertorio de The Eras Tour, los fans tienen la esperanza de que Taylor Swift la incluya en sus presentaciones, considerando la fuerte conexión que tiene con Argentina.

La letra de la canción, con versos como "From sprinkler splashes to fireplace ashes / I gave my blood, sweat, and tears for this" ("Desde salpicaduras de aspersores hasta cenizas de chimenea / Di mi sangre, sudor y lágrimas por esto"), resuena de manera especial, reflejando el esfuerzo y dedicación que Lionel Messi ha entregado en su carrera, especialmente en la búsqueda de cumplir el sueño de ganar la Copa del Mundo.