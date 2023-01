Los desgarradores mensajes de los famosos tras la muerte de la influencer española Elena Huelva

Elena Huelva comenzó a documentar su lucha contra el sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer muy poco común, desde el 2019 a través de sus redes sociales. La forma de encarar la vida, su resiliencia y energía hicieron que en poco tiempo lograra posicionarse como una de las influencers españolas más queridas y con mayor llegada a su público.

El 3 de enero amanecimos con una publicación en su Instagram que nos hizo estremecer, junto a una foto de su mano agarrada a la de sus familiares:

“Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más, nada bien, un muy susto. Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada. Quiero que sepáis que yo ya gané, hace mucho. Seguimos, siempre”.

Esa fue su despedida, porque tan solo unas horas después, anunciaban a través de una historia en su cuenta que Elena Huelva había fallecido. Tras darse a conocer esta noticia, las redes sociales se inundaron de mensajes llenos de amor hacia la influencer, y en esta nota decidimos recopilar algunos de los que más nos emocionaron.

El adiós a Elena Huelva

La actriz Paula Echevarría compartió una foto de Elena Huelva luego de su muerte junto a un desgarrador texto que comienza diciendo: “Mi niña… ojalá no tener que escribir esto nunca… ojalá no tener que despedirme de ti…”.

Y continúa comunicando: “Qué injusto todo, tú querías vivir, querías disfrutar, seguir yendo a los conciertos de tu Aitana y de tu Manuel, seguir viniendo a Madrid de viaje (nos quedó un café pendiente y tantas cosas”.

Antes de despedirse, y después de haberle dedicado varias líneas más, terminó diciendo que luchará para que hayan más investigaciones sobre el cáncer, tal y como la influencer lo pidió en varias ocasiones.

Ana Obregón fue otra famosa que le dedicó unas sentidas palabras, entre las que se destaca una frase que dice: “Tenerte en mi vida y quererte ha sido lo mejor que me ha pasado en el 2022”. Sara Carbonero fue otra de las famosas que se despidieron públicamente de su amiga.

Otra que utilizó sus redes para despedirse fue la periodista Sara Carbonero, quien además de aprovechar para revivir momentos junto a Elena Huelva, también recordó su última plática: “Hace unos días hablamos por teléfono para despedirnos, pero en lo más profundo de mí, tenía la esperanza, igual que tú, de que eso no ocurriera”.

Al igual que ellas tres, cientos de famosos publicaron dolorosos mensajes de despedida, remarcando lo injusta que es la vida y la gran huella que Elena logró dejar tras su paso por la Tierra. Su lucha, energía y alegría serán recordadas por siempre.