Cómo sigue el delicado estado de salud de Elena Huelva, la influencer que lucha contra el cáncer

A través de un emotivo mensaje, Elena Huelva habló sobre su delicado estado de salud: “Mi vida no ha sido en vano. He conseguido lo que quería”. Sin duda, la joven —quien es tan querida en las redes sociales— tiene una historia de superación asombrosa.

La joven sevillana Elena Huelva tiene 20 años y fue diagnosticada con el sarcoma de Ewing cuando tenía 16. Desde ese momento, lucha a diario para preservar estado de salud y, sobre todo, para visibilizar esta enfermedad. Sin perder la sonrisa y el positivismo, ha cautivado a millones de seguidores.

En medio de tanta toxicidad en las redes sociales, la joven es la clara demostración de que existen personas capaces de aportar un rayito de luz aunque se encuentren en su peor momento. La influencer es muy querida y admirada en diferentes plataformas como Instagram, TikTok y Twitter.

A través de estos canales que hoy son masivos, Elena estuvo relatando su día a día con el fin de visibilizar la condición que padece. Se trata de un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer que se forma en los huesos o también en el tejido blando alrededor de estos.

A pesar de la gran adversidad, esta chica de 20 años siempre se ha mostrado firme y positiva a través de sus cuentas oficiales. De esa manera, cautiva a sus seguidores con una gran sonrisa demostrando su capacidad de resiliencia.

Día tras día, lucha para que la gente esté al tanto de este tipo de situaciones ya que faltan recursos para tratarla y mucho trabajo de investigación.

Cómo sigue su estado de salud: “Mis ganas ganan”

Recientemente, ella misma ha contado detalles sobre cómo sigue su estado de salud: “Las cosas no están yendo bien, me han encontrado más enfermedad en la tráquea, que es muy peligroso. Como sabéis, es por donde respiramos. No hace falta que diga mucho más”.

En dicho video confirmó que su situación ha empeorado: “Quiero dejar claro que yo ya he ganado, mis ganas han ganado por todo el amor y por las personas que tengo a mi lado (...) Pase lo que pase, sé que mi vida no ha sido en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero, visibilizar”.

La Red se ha llenado de muestras de apoyo a Elena Huelva tras su último mensaje desvelando su delicado estado de salud https://t.co/ltW9tT0uAb — Telecinco (@telecincoes) December 4, 2022

Elena Huelva continuó diciendo: “Quiero que siempre os acordéis de la frase 'Las ganas ganan'. Para todo, no hace falta ganar para saber que ya hemos ganado".

Y luego concluyó: "Al final, la vida se trata de vivir y de llevarte los recuerdos que tienes con las personas, y yo me llevo muchos recuerdos buenos con personas maravillosas y muchísimas cosas más. Quería agradeceros todo el amor que siempre me habéis dado, nos vamos a seguir viendo, os quiero”.