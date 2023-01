¡Impensado! El curioso uso que hace Tobey Maguire de su traje de Spider-Man

Cuando se estrenó la primera película de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire nadie imaginaba que se extendería a trilogía, ni siquiera que habría varias versiones del arácnido convirtiéndose en un universo múltiple de posibilidades y pasaría a ser responsabilidad de Marvel. Pero todo puede suceder en la franquicia dirigida por Kevin Feige y el actor regresó para ponerse su traje y formar parte de un nuevo film.

Tobey Maguire personificó a Spider-Man en la trilogía original del personaje dirigida por Sam Raimi. En 2021 el actor regresó como el héroe en la película Spider-Man: No Way Home que juntó a todas las versiones del arácnido incluyendo a los actores Tom Holland y Andrew Garfield con Maguire en una aventura que los enfrentó con los villanos Green Goblin, Doc Ock, Sandman, The Lizard y Electro.

Durante una charla en Reddit para promocionar su película Babylon el actor tuvo oportunidad de cruzar palabras con los fans de Spider-Man entonces aprovechó para revelar una simpática anécdota sobre su relación con el amistoso trepamuros, héroe del que jamás se va a olvidar, especialmente considerando que tiene dos trajes de Spidey en su casa, uno con los colores clásicos y el otro negro.

“Tengo un traje rojo de Spidey y un traje negro de Spidey. ¡Ambos son mis pijamas!”, reveló Tobey Maguire sorprendiendo a más de uno con el increíble uso que le da a ambas piezas que ciertamente fueron elogiadas cuando se estrenó la trilogía original de este héroe en el cine. Muchos quedaron fascinados con el traje que usó Tobey Maguire en su época como Peter Parker pero no fueron demasiados los que pudieron imaginar el uso que les daría posteriormente.

Tobey Maguire confesó que usa sus dos trajes de Spider-Man como pijama.

Andrew Garfield reveló sobre los trajes de los tres Spideys: "Dijimos, 'Oh, dios mío, ¿te resulta difícil orinar con el traje? ¡A mí me resulta difícil orinar con el traje!'". Garfield también dijo que Holland estaba celoso de su traje de Spider-Man porque tiene pequeñas cremalleras por las que puede sacar sus manos muy fácilmente.

Tobey Maguire forma parte del elenco de Babylon que se estrenará próximamente en cines.

Por el momento, no se ha confirmado si Maguire o Garfield volverán a usar el traje de Spider-Man en la pantalla grande. Sin embargo, Sam Raimi admitió su optimismo sobre la posibilidad de una nueva película del arácnido con Maguire en el futuro. Raimi, quien hizo su propio regreso a las películas de superhéroes dirigiendo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, compartió que aunque no tiene una historia o un plan para una cuarta salida, "todo es posible en el Universo Marvel”, teniendo en cuenta el concepto actual de multiverso.