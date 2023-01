Blake Lively encabezará un nuevo proyecto que es bestseller

Después de Gossip Girl, Blake Lively intentó despegarse de su personaje aunque para la mayoría de los fanáticos de la serie ha sido realmente difícil porque fue el papel que la catapultó y le dio fama mundial. Aún así, llegaron muchas otras interpretaciones y ahora le toca el gran desafío de ser la protagonista de It ends with us, la cinta que fungirá como adaptación del bestseller Romper el círculo del autor Collen Hoover. Las expectativas son enormes por el gran éxito de la novela y, además, también se pondrá detrás de cámara para ser la productora ejecutiva del proyecto. Te contamos lo que se sabe hasta el momento.

El medio estadounidense Deadline informó que la adaptación será un desarrollo por parte de Wayfer Studios y Sony Pictures y, que además de protagonizar la cinta, Justin Baldoni también será el director con un guion adaptado por parte de Christy Hall. Pero el actor de Jane the Virgin no es el único que actúa y está involucrado en otra parte de la cinta, ya que Lively (El Secreto de Adaline) también se desarrollará como productora ejecutiva junto con Steve Sarowitz, Andrew Calof, Baldoni y Hall.

Blake Lively se hizo popular por su papel en Gossip Girl.

De acuerdo con la descripción del libro, el título, que también ha recibido el nombre de Romper el Círculo, sigue a Lily, una chica que acaba de mudarse y está lista para iniciar su vida tras terminar la universidad. En el transcurso, Lily conoce a Ryle, un magnífico neurocirujano, y se enamora de él, pero no todo es color de rosas ya que Atlas, un ex amor vuelve y desafía la relación entre los primeros dos.

Blake Lively será la protagonista y productora ejecutiva de la adaptación al cine del bestseller Romper el círculo.

El libro se ha convertido en un fenómeno mediático en redes sociales como TikTok, donde con su hashtag suma más de 2 mil millones de visitas. It Ends With Us fue el libro más vendido del 2022 en Estados Unidos y se posicionó como bestseller del New York Times durante más de 90 semanas. ¿Vos ya lo leíste? ¿Te dieron ganas como a nosotros de ver la peli? Habrá que esperar un poco más para ver a Blake Lively en este gran papel.