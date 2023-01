Quién es el ídolo máximo de Luis Fonsi con el que tuvo un encuentro épico

Seguramente vos como miles de otras personas tienen a Luis Fonsi como unos de sus máximos exponentes musicales. Lo cierto es que el puertorriqueño es el compositor de grandes baladas y hits imposibles de no ponerse a cantar cuando las escuchamos de fondo. Despacito se volvió el gran clásico de las fiestas y discotecas por no mencionar que se convirtió en una de las canciones más reproducidas mundialmente por su gran colaboración con Daddy Yanke. Lo que no imaginamos es que nuestros artistas preferidos también tienen sus propios ídolos y también se emocionan gratamente al conocerlos. Te contamos quién es el del intérprete de Imaginate sin ti.

Luis Fonsi tiene varias pasiones, pero una es además de sus favoritas: el fútbol americano. El intérprete de Despacito tiene, como todos, un equipo del que es fan de hueso colorado, para él es San Francisco 49ers. También tiene un jugador que es su preferido, el wide receiver Jerry Rice.

Hace exactamente una semana, el 14 de enero, Fonsi acudió al Levi's Stadium para disfrutar del primer partido de la Ronda de Comodines. Pero la gran sorpresa que tuvo el cantante fue que pudo conocer a su ídolo, como lo presumió en su cuenta oficial de Instagram. Fonsi descubrió su pasión por el futbol americano en 1988, "fue cuando vi el Super Bowl (XXIII) entre los 49ers y los Cincinnati Bengals, yo estaba en Puerto Rico. En ese momento no conocía mucho el deporte, pero decidí que le iba a San Francisco y ahí estaban Joe Montana y Jerry Rice, desde ese entonces me volví fan", contó.

Luis Fonsi tuvo la oportunidad de conocer a su máximo ídolo del deporte, Jerry Rice.

Con emoción, Fonsi aceptó que es muy seguidor del equipo y que el americano es su disciplina favorita, aunque también es muy honesto y aceptó que de no haber sido cantante, no había manera de que hubiera sido futbolista: "No tengo cuerpo, así que me matan si juego, pero me hubiese encantado, pero no es lo mío, me quedo con la música".

Al cuestionarlo de nueva cuenta quién de todos los integrantes del equipo era su top, reafirmó que Jerry, y cuando hablamos con él tenía una hora de que lo había podido conocer, por lo que estaba eufórico: "Siempre he sido seguidor, pero ahora soy hiper fan, es el mejor wide receiver de todos los tiempos". Fonsi comentó lo que hizo al estar frente a su ídolo: "Me dio un abrazo, se lo regresé, aunque no tiene idea de quién soy yo, pero fue súper nice, hablé con él un rato y de verdad que fue un momento muy bonito, eso… Jerry Rice". Pero el estar al lado del jugador no ha sido la única genial experiencia que ha tenido con su equipo favorito.

Luis Fonsi compartió cómo fue su encuentro con su máximo ídolo, Jerry Rice.

El artista confesó que trata de ir a un juego mínimo por temporada para poder ver a sus amados 49ers. Tanto es su amor por el team, que cuando se casó con Águeda López lo hicieron en Napa Valley, esto con el propósito de que fuera "alrededor de un juego de los 49ers", confesó divertido.

Luego Fonsi rememoró la primera vez que fue al Levi's Stadium: "Fue en 2014, desde ese entonces no me pierdo un juego; casi siempre venimos aquí, pero el año pasado fuimos contra los Rams en Los Ángeles, hace unos años contra Atlanta para el Conference Games".

Fonsi lo dijo sin disimulo, algunas de sus presentaciones musicales en Estados Unidos también las hace en función de si puede tomarse un tiempo para asistir a algún partido y está siempre listo para ponerse su jersey que lleva un enorme 07 y darlo todo desde la tribuna por sus 49ers.