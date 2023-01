Jennifer Lopez dio a conocer la razón por la que se casó en Las Vegas con Ben Affleck

El 2023 arrancó a toda marcha pero resulta inevitable no destacar lo fenomenal que resultó el año que hace pocos días acabamos de despedir. Así lo considera también Jennifer Lopez, quien cumplió su sueño de casarse con el amor de su vida, Ben Affleck, no sólo una, sino dos veces, primero en Las Vegas y luego en Georgia. En un principio, no entendimos por qué dieron el ‘sí’ en la ciudad que nunca duerme y de una forma completamente secreta, pero ahora la cantante se animó a compartir la razón de esta gran decisión y el misterio quedó resuelto.

Luego de que la cantante compartió a fines de diciembre una serie de fotos inéditas de su boda en su perfil de Instagram, ahora compartió nuevos detalles de cómo fue su romántico viaje a Las Vegas y cómo ha sido la transición familiar.

En entrevista con Access Hollywood, la cantante fue cuestionada sobre las mayores dificultades a las que se enfrentó al planear su boda. Jlo comentó que “todo el mundo estaba en pánico” por las condiciones climáticas de Georgia: “si iba a llover a cántaros o si iba a hacer tanto calor que todos (los invitados) iban a estar incómodos”.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se casaron en Las Vegas para no sentirse tan presionados.

“Así que solo escapamos a Las Vegas y nos casamos un mes antes, para quitarnos la presión”, agregó entre risas Jennifer Lopez. En la misma conversación, la Diva del Bronx reveló que “fue idea de Ben no puedo reclamar ningún crédito por ello”. Aunque el actor estuvo a cargo de la celebración en Las Vegas, los dos se unieron para la boda familiar y religiosa.

Jennifer Lopez contó en entrevista para la revista Vogue en noviembre pasado que la dinámica familiar “está funcionando muy bien” y que “lo que quiero cultivar con nuestra familia es que sus hijos (los de él) tienen una nueva aliada en mí. Y mis hijos tienen un nuevo aliado en él”.

Luego de la primera boda en Las Vegas, Jennifer Lopez y Ben Affleck, se casaron en Georgia.

Y durante su participación en el programa Today aseguró: “Ha sido una transición muy emocional, pero, al mismo tiempo, es como si todos tus sueños se estuvieran cumpliendo”. De igual manera, calificó el 2022 como “un año fenomenal” y “el mejor desde que mis hijos nacieron”.