En el día de su cumpleaños, la prima de Shakira deslumbró con su hermosa silueta

Desde hace varios años Valerie Domínguez no solo deslumbra a sus seguidores en las redes sociales sino también en la pantalla chica con actuaciones que han demostrado que es una excelente actriz. A sus 42 años la nacida en Barranquilla conquista a sus seguidores cada vez que realiza un posteo en sus cuenta oficiales.

La prima de Shakira compartió en su feed de su cuenta de Instagram un par de fotos que no solo demostraron que es dueña de una radiante belleza sino también de una perfecta figura. El motivo de las mismas es por que hoy 12 de enero, Valerie Domínguez cumple 42 años. Es por eso que publicó un carrusel fotos de lo que fue su festejo.

Valerie Domínguez junto a su hijo.

En la mencionada red social se puede ver a Valerie Domínguez lucir un vestido de color blanco que no solo enalteció su gran belleza sino también su perfecta figura. Una vez más la actriz y modelo dejó en evidencia que el paso de los años le sientan de maravillas. Junto a las fotografías agregó un mensaje que dice así:

"FELIZ CUMPLEÑAOS PARA MI! Hoy, el día que celebro mi llegada a este mundo es imposible no mirar hacia atrás, ver el camino recorrido y decir GRACIAS!! Hoy después de mucho caminar me siento plena. Me acepto, me quiero, me valoro, me respeto y amo la mujer, la esposa y la madre que he aprendido a ser. Siento que ya son muchos años y al mismo tiempo siento que se van en un abrir y cerrar de ojos!! Por eso, para mi cada vez es más importante disfrutar el presente, ese es el verdadero regalo! Si me permiten darles un consejo el día de mi cumpleaños, vivan un día a la vez, vivan presentes! Gracias Dios, gracias vida, gracias a mi hermosa familia, gracias pa y ma y gracias a ustedes por tanto!".

Valerie Domínguez es dueña de una brillante estado físico.

Valerie Domínguez es una actriz y modelo colombiana que a lo largo de los años ha demostrado que es dueña de un brillante talento. Esto le ha permitido ser parte de grandes producciones en la pantalla chica, tanto en telenovelas como así también en programas de televisión.