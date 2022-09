Se estrenó el trailer definitivo de My policeman, protagonizado por Harry Styles

Su figura no sólo es reconocida por ser un ex One Direction y por continuar su carrera como cantante solista, sino que se animó a explorar sus distintas facetas como artista probando la actuación y varios proyectos de cine lo convocaron. Harry Styles se encuentra en estos momentos promocionando en el Festival de Venecia la nueva cinta que protagoniza junto a a Florence Pugh y dirigida por Olivia Wilde, Don’t Worry Darling. Y, por otro lado, se lanzó el trailer definitivo de My policeman, un film muy esperando por la audiencia ya que veremos a Styles en un rol completamente distinto, intenso y sentimentalmente confundido.

La historia de este film estará ambientada en Brighton en 1957 y gira en torno a un policía llamado Tom Burgess que es homosexual, pero vive en una sociedad en la que es ilegal serlo. Él comienza a salir con una maestra de escuela, Marion, pero también se embarca en una historia de amor en secreto con Patrick Hazelwood, un curador de un museo. Obligado a reprimir sus verdaderos sentimientos, decide casarse con Marion y, a medida que aumenta las tensiones entre la pareja casada, la vida de Patrick termina en ruinas.

Harry Styles en My Policedman.

El largometraje dirigido por Michael Grandage y escrito por Ron Nyswaner está basado en la novela romántica del mismo nombre escrita en 2012 por Bethan Roberts. A mediados de junio había llegado su primer adelanto de un minuto de duración, donde apenas nos presentaban a los personajes y nos daban un vistazo rápido a cada uno de ellos.

Harry Styles habló acerca del film y mencionó: "Gran parte del sexo gay en las películas son dos tipos que lo hacen, y eso le quita la ternura. Me imagino que habrá algunas personas que lo vean que estaban muy vivas durante este tiempo en que era ilegal ser gay, y Michael Grandage quería mostrar que es tierno, amoroso y sensible". Por otra parte, agregó: "Creo que todos, incluyéndome a mí, tienen su propio viaje para descubrir la sexualidad y sentirse más cómodos con ella. No es como 'Esta es una historia gay sobre estos tipos siendo homosexuales'. Se trata de amor y de tiempo perdido para mí".

Se estreno el trailer definitivo de My Policeman interpretado por Harry Styles.

My Policeman se estrenará en cines de Estados Unidos y Reino Unido el 21 de octubre y dos semanas después, el 4 de noviembre, estará disponible para todo el mundo mediante la plataforma Amazon Prime Video. Además de Harry Styles, en el reparto veremos a Emma Corrin, David Dawson, Linus Roache, Gina McKee, Rupert Everett, Andrew Tiernan, Jack Bandeira, Kadiff Kirwan y Tristan Sturrock, entre otros.