Colin Farrell cree en el intercambio de ideas y criticó duramente la cultura de la cancelación

En estos tiempos, pensar distinto y manifestarlo o cometer un error, puede provocar rápidamente que te juzguen y te bajen el pulgar. La tendencia es la conocida “cultura de la cancelación” que se hace viral en tiempo récord y te cierra la puerta de inmediato. Al respecto, el actor Colin Farrell habló sobre este tema en el Festival de Cine de Venecia y expresó que la tecnología jamás podrá reemplazar una buena conversación y valoró el intercambio de ideas.

Durante su paso por el Festival de Cine de Venecia, Colin Farrell comentó sobre la cultura de la cancelación de la actualidad. El actor se encuentra en la prestigiosa gala italiana para promocionar su nueva película The Banshees of Inisherin, producción dirigida por Martin McDonagh y en la que comparte protagónico con Brendan Gleeson.

La película ha cosechado una gran cantidad de críticas positivas. McDonagh ha posicionado su filme como el favorito para llevarse a casa el premio gordo del festival. Por esta razón, la prensa estaba ansiosa de platicar con el elenco y la producción en la conferencia de prensa dedicada al film.

Colin Farrell en The Banshees of Inisherin.

Colin Farrell habló sobre cómo la película podría funcionar como una especie de contrariedad a la “era de la información”. El actor abogó por el sano intercambio de ideas y la capacidad de aceptar posiciones contrarias. “Cuando se trata de empujar, siempre volveremos a las buenas pláticas. Es como las personas que no creen en Dios hasta que tienen una sobredosis de drogas”, dijo. “Conversaciones, compartir pensamientos y sentimientos con los demás. Es un mundo que es tan rápido para apretar el gatillo de juzgarnos unos a otros, somos tan rápidos para cancelar ahora con la cultura de cancelación y todas estas cosas. Pero realmente tener un discurso, tener una conversación e intercambiar ideas de una manera que esté tan abierta a que se cambie una opinión o a que se comparta, es algo magnífico. No creo que eso muera nunca, incluso si ha sido suplantado por un poco de tecnología”.

En The Banshees of Inisheri, Farrell y Gleeson interpretan a un par de amigos que de súbito terminan con su amistad. Uno de ellos resuelve que ya no quiere ser amigo del otro y le pide retirarse educadamente de la relación. El otro se rehúsa, determinado a recuperar a su camarada a cómo dé lugar, por lo que hace diversos intentos. La situación termina por convertirse en algo extremo e inesperado.

Colin Farrell está en contra de la cultura de la cancelacion.

La película supone la reunión de ambos actores con el director Martin McDonagh, desde que los tres trabajaran juntos con En Brujas de 2008. Al respecto de la cultura de la cancelación sacada a tema por Colin Farrell, Gleeson entonces reflexionó sobre cosas como la amistad y el reflejo que existe de ella en la pantalla. Una oportunidad para explorar las relaciones masculinas. “Me alegra ver la amistad masculina como algo valioso en un momento en que se está reconsiderando el reajuste de las relaciones de todos con todos”, dijo. “La valoración de la amistad masculina frente a un romance para mí es muy profunda y pertinente en este momento”.

The Banshees of Inisherin fue filmada en la natal Irlanda del director. Por tal motivo llegará primero a las salas de Europa, el 21 de octubre. En México todavía no cuenta con una fecha de estreno.