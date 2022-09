Así lucían Jennifer Lopez y Ben Affleck en el video de “Jenny from the Block”

El video de la canción “Jenny from the Block” de la cantante Jennifer Lopez está por cumplir 20 años de su lanzamiento. En aquel entonces JLo y Ben Affleck mantenían una relación amorosa, y fue así que el actor de “Batman” participó en el videoclip del que fue el primer sencillo del álbum “This Is Me…Then”. Aunque como todos saben ese primer intento de estar juntos para toda la vida de ambas celebridades terminó, luego de esas dos décadas que pasaron, la pareja se volvió a dar una segunda chance y está feliz, ya que hace unos meses llegaron al altar.

Cabe recordar que este sencillo fue el que la colocó a Jennifer en los primeros puestos de los charts de la época y sin lugar a dudas se convirtió en uno de los temas más representativos de la artista.

En el momento de grabar el video de "Jenny from the Block", JLo y Ben eran la pareja de momento.

Por aquellos años, JLo y Ben mantenían una relación mediática y eran la pareja del momento. Es por ello que todos sus fans esperaban que las celebridades unan sus vidas a través del matrimonio, cosa que sorpresivamente no se dio, ya que pusieron fin a su compromiso en medio de una ruptura en buenos términos, con el fin de que cada uno siga construyendo sus carreras profesionales y evitar el acoso de los medios.

El claro ejemplo de esto fue el video de “Jenny from the Block”, ya que tiene como trama la intrusión de los paparazzi en la vida de Jennifer y su relación sentimental con Ben Affleck, mostrándolos a ambos desde el punto de vista de las cámaras de vigilancia y las cámaras de los reporteros.

JLo y Ben se casaron luego de haber roto su primer compromiso hace 20 años.

Entre el 1 y 24 de octubre de 2002 fue grabado el video en varias ciudades, para luego lanzarlo el 5 de noviembre de ese mismo año. El dato curioso sobre este material es que “La Diva del Bronx” intentó censurar el video luego de dos años de su lanzamiento, ya que en él aparecía Ben y su relación con el actor había terminado.

Así lucían Jenniefer Lopez y Ben Affleck en el video de "Jenny from the Block".

El motivo por el cual la cantante no quería que se pasara más el video por las cadenas televisivas era que se veía a Ben y ella como pareja, por lo que se pueden ver en momento comunes como sentados en su apartamento, en un automóvil, haciendo compras y durante una sesión fotográfica de moda. Así también, hay partes en que se les ve con muy poca ropa, y una imagen de las más recordadas es cuando están dando un paseo en yate y el actor le estaba poniendo un poco de bloqueador en su cuerpo mientras la cantante está recostada.

Esa imagen se podría tomar como una premonición, ya que el año pasado, después de 20 años volvían a estar juntos y decidían dar un paseo en yate, dándose una segunda oportunidad en el amor.