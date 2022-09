Esto es lo que opina Galilea Montijo sobre las relaciones poliamorosas

Galilea Montijo sorprendió a todo el mundo al revelar cuál es su postura acerca de las relaciones poliamorosas. En el marco de Netas Divinas, dijo que no probaría con este tipo de vínculos ya que le generan miedo.

No es la primera vez que Galilea Montijo aborda este tipo de cuestiones y brinda confesiones acerca de lo que es su vida privada. Hace apenas unos meses, la presentadora de 49 años había indicado que podría enamorarse de una mujer y que se considera “heteroflexible”.

También en el marco de Netas Divinas, Montijo sorprendió a todos al decir que no podría mantener una relación poliamorosa. Acerca de los motivos de su decisión, dio a entender que los mismos pasan por el miedo al futuro y a la incertidumbre de lo que pueda ocurrir.

“Soy muy abierta, abierta a escuchar, abierta al placer, pero yo sí creo y me da miedo porque sé que una cosa te llevaría a la otra”, dijo en conversación con sus compañeras Paola Rojas, Daniela Magún y Natalia Téllez.

Esta última, dicho sea de paso, manifestó una postura favorable sobre las relaciones "abiertas". Además de decir que estaría dispuesta a experimentar un vínculo de estas características, opinó que la sociedad recién está dando sus primeros pasos en la aceptación de nuevas formas de amor.

Galilea Montijo y la curiosa comparación entre el poliamor y el consumo de drogas

Para explicar el por qué de su postura, Galilea Montijo ingresó en un terreno que no hizo más que profundizar el aspecto confesional de la conversación.

Y es que la mexicana dijo que así como la detiene el miedo a lo que pueda llegar a pasar respecto a las relaciones poliamorosas, siente que le pasaría lo mismo en lo que se refiere al consumo de drogas.

Galilea Montijo y una de sus fotos más recientes

“Me gusta muchísimo la bebedera y la fiesta, pero siempre he sido muy miedosa, por ejemplo, de poder probar alguna droga”, dijo para empezar. No obstante, confesó que probó la marihuana y que esta sustancia la hizo “reír muchísimo”.

También dejó en claro que se dio cuenta de que eso no era lo suyo y que vio esta situación como un límite tras el cual podrían venir “más cosas”.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿crees que el miedo a lo que pueda llegar a pasar es un buen motivo para rechazar las relaciones poliamorosas?