Adamari López habla sobre las duras críticas que recibe en sus redes sociales

La conductora Adamari López utiliza sus redes sociales para mantenerse cerca de sus seguidores y compartir con ellos un pedacito de su vida. Pero lamentablemente esto tiene un lado negativo, porque muchas personas aprovechan esto para sentirse con el derecho de hacer fuertes comentarios y críticas, escudándose en que ella es la que decide exponerse.

Adamari López suele hacer la vista gorda ante estas situaciones, pero recientemente, durante su viaje a Colombia, tuvo mucho tiempo libre durante el vuelo, por lo que quiso aprovechar para leer todo lo que le habían escrito en su más reciente publicación. Quedó sorprendida de la maldad que llegan a tener algunas personas.

Adamari López habla sobre los ataques que recibe

Recientemente, Adamari López publicó un video en su cuenta oficial de Facebook en el que remarcó que se quería tomar el tiempo para hablar del poder que pueden tener las palabras en las personas y cómo pueden herir muy profundamente.

Mira el video a continuación:

Lo que destaco es que la mayoría de los mensajes que recibe son positivos y de apoyo, algo que valora mucho. Pero hubo algunos que alcanzó a leer que le tocaron el corazón.

"A veces la gente escribe y no sabe el poder de sus palabras, no imagina cuánto puede impactar la vida de una persona de manera positiva o de manera negativa", sostuvo la influencer.

Quiso dejar en claro que no es que solamente quiere recibir críticas positivas, lo importante es que sea siempre desde el respeto y sin la intención de generar mal. Algo que le llevó a preguntarse qué es lo que pasará por la mente de todas esas personas que se sienten con la libertad de poner cosas feas o hacer comentarios negativos, ya sea sobre ella o sobre otra gente.

Para ella es fundamental que todos recapacitemos en que un mensaje malintencionado en el momento menos indicado puede tener consecuencias fatales. Es por esto que dijo:

"Un día a lo mejor uno está bien y fuerte emocionalmente, pero a lo mejor hay días en los que no y que eso puede llevar a que uno cometa una acción imprudente y que no tenga vuelta atrás. Hay muchos artistas y hemos visto muchas personalidades que han atentado contra su vida por comentarios que han leído". A Adamari López le gusta compartir fotos y videos de su día a día.

Antes de despedirse, invitó a todos los que vean el video a pensar dos veces lo que van a comentar, sea en las redes sociales de ella o de cualquier otra persona, y si no es algo bonito o positivo mejor evitarlo. Pues como dijo ella, si no te gusta esa persona también tienes la opción de dejar de seguirla para no ver más sus publicaciones.

¿Qué te pareció la reflexión de Adamari López?