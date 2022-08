Así es la relación de Britney Spears con el papá de sus hijos

Britney Spears y Kevin Federline tuvieron una relación muy intensa, en tan solo tres años se enamoraron, se casaron, tuvieron dos hijos -Sean, hoy de 16 años, y Jayden, de 15- y se divorciaron. Todo ese tiempo siempre estuvieron rodeados de escándalos, los cuales han continuado a lo largo de los años.

Tras su divorcio comenzaron una batalla legal por la custodia de los niños, la cual finalmente terminó ganando Kevin. Después continuaron enfrentándose por temas de dinero y cuando parecía que todo estaba más tranquilo que nunca, él salió a hacer polémicas declaraciones sobre la intérprete de “Give me babe one more time” y sus hijos.

¿Cómo se llevan Britney Spears y Kevin Federline?

El fin de semana los dichos sobre Kevin Federline acerca de Britney Spears y sus hijos inundaron las redes sociales. “Los chicos han decidido que no la quieren ver en este momento. Han pasado unos meses desde que la han visto. Ellos tomaron la decisión de no ir a su boda”, afirmó el bailarín.

Y agregó que para él esta situación ha sido la más complicada de su vida, sobre todo por tener que ver a sus hijos pasar por todo esto.

Tras los dichos de su exesposo, Britney Spears salió a responder a través de su cuenta de Instagram el sábado pasado por la noche.

“Me entristece escuchar que mi exmarido ha decidido hablar sobre la relación entre mis hijos y yo”, comenzó escribiendo la estrella del pop en sus historias.

“Como todos sabemos, criar a los adolescentes nunca es fácil para nadie... Me preocupa el hecho que el motivo se basa en mi Instagram… fue MUCHO antes de Instagram… les di todo. Solo una palabra: DOLOR… Lo diré… Mi mamá me dijo ‘Deberías dárselos a su papá’. Lo comparto porque puedo. Que tengan un buen día, amigos!!!”, finalizó.

Cuando todos pensaban que todo ya había terminado, Britney Spears decidió redoblar la apuesta haciendo una publicación en su Instagram. Escribió para comenzar: “Además de lo que dije en mi historia… Como dice su madrastra, ‘lo que sea que esté pasando fuera de esta casa no tiene nada que ver con esta casa'”.

En una parte quiso remarcar que hace tan solo ocho meses recuperó su libertad y con ella la posibilidad de ver todas las cosas con claridad por primera vez después de mucho tiempo. Britney Spears y Kevin Federline cuando esperaban a su primer hijo.

“¡Recuerden que el trauma y los insultos que vienen con la fama y este negocio no solo me afectan a mí, sino a mis hijos también! Solo soy humano y he hecho lo mejor que he podido”, continuó escribiendo. Finalmente, antes de terminar, destacó que no le sorprenden todos estos dichos, pues su familia hizo lo mismo, ellos también podrían hacerlo.

Todos los fanáticos de Britney Spears inundaron la publicación con mensajes de apoyo y aliento, dejándole saber que le creían a ella y saben que se trata de más ataques por parte de la gente que no la quiere y solo le interesa su dinero.

¿Conocías la situación de Britney Spears con sus hijos?