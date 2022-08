Esta es la espectacular mansión en la que vivirá Adele unos meses en Las Vegas

A veces simplemente no es el momento. Aunque no lo entendamos y nos embargue la tristeza y el enojo, y sólo podamos ver el vaso medio vacío, la vida tarde o temprano vuelve a dar otra oportunidad. Esta vez, llegó bastante rápido. Adele cumplirá con la serie de conciertos que tenía preparado para comienzos de este año sólo que a finales de 2022. Sólo se demoró todo un poco, y para su mayor placer y confort fue invitada a una de las mansiones más lujosas de Las Vegas para hospedarse, descansar y vivir durante los meses que duren sus presentaciones en la ciudad que no duerme.

Adele llegará a la ciudad de Las Vegas el próximo mes de noviembre para iniciar su esperada residencia de conciertos en el Colosseum del famoso resort Caesars Palace, espectáculos que tuvieron que ser pospuestos debido a la falla en la logística de última hora que obligaron a la artista a suspender las actuaciones solo un día antes del estreno.

El diario The Sun asegura que la intérprete inglesa disfrutará de todos los lujos y comodidades reservados a las estrellas de su categoría durante su estancia en la ciudad del juego, ya que el mencionado hotel y la promotora de su espectáculo le ofrecieron, de forma totalmente gratuita, una exclusiva villa solo para ella y su familia en el imponente complejo turístico Nobu Village: se trata de una vivienda cuyo costo ronda los 30.000 dólares por noche.

"A Adele se le puso en bandeja el paquete VIP más impresionante que podría recibir cualquier artista", describió una fuente cercana a la cantautora. Adele podrá pedir comida en cualquier momento a los diversos restaurantes que se encuentran en todo el recinto del Caesars, y el bar de la casa estará siempre repleto de botellas de sus bebidas preferidas.

La artista británica, mamá del pequeño Angelo con su exmarido Simon Konecki, podrá admirar la particular belleza y el colorido de la gran avenida de los casinos gracias al enorme patio elevado que complementa la vivienda, el cual dispone además de un asador de grandes dimensiones para su disfrute, el de su novio Rich Paul y todos los amigos que quieran reunirse allí.