Detienen en Estados Unidos a Alberto Aguilera Jr, hijo mayor de Juan Gabriel

Juan Gabriel es considerado uno de los mayores exponentes de la música popular mexicana. Su repentina muerte a los 66 años de edad sigue sin poder superarse, y con más razón, para sus seguidores que no han logrado llenar el vacío que dejó el “Divo de Juárez”. Ahora, el cantante volvió a ser noticia luego de que medios de comunicación confirmaran la detención de su hijo mayor, Alberto Aguilera Jr.

Tras su muerte, el intérprete de "Querida" siguió siendo tapa de noticias debido a los problemas que había dejado con respecto a su herencia y los continuos conflictos que han que han protagonizado sus hijos. El caso más reciente ocurrió con su primer hijo adoptivo, quien fue detenido en Estados Unidos.

Nadie aún pudo llenar el vacío que dejó Juan Gabriel tras su muerte.

Detienen al hijo mayor de Juan Gabriel

En los últimos días, el programa de espectáculos "Chisme No Like" informó que las autoridades de Estados Unidos confirmaron la detención de Alberto Aguilera Jr., el hijo mayor de Juan Gabriel, uno de los cantantes más importantes de México.

Como sabes, el hijo del cantante de 51 años estuvo distanciado del intérprete durante bastante tiempo. Desafortunadamente la muerte de Juan Gabriel les impidió una reconciliación, por lo que hasta hace unos días permaneció lejos de la farándula.

Alberto Aguilera Jr, hijo de Juan Gabriel, fue detenido en El Paso, Texas, Estados Unidos

De acuerdo con la información compartida por "Chisme No Like", Alberto Aguilera Jr. fue detenido en El Paso, Texas en Estados Unidos. Hasta el momento no se han confirmado los motivos de su detención.

Cabe recordar que Alberto Aguilera Jr., el primer hijo que adoptó Juan Gabriel, ha tenido fuertes problemas con las adicciones. Distintos reportes indican que en 2019 se internó en una clínica de rehabilitación por problemas de alcoholismo.

La muerte de Juan Gabriel

Fue el pasado 28 de agosto de 2016 cuando el mundo de la música se vistió de luto ante el repentino fallecimiento de Juan Gabriel, conocido popularmente en el mundo de la farándula como el “Divo de Juárez”.

Con éxitos como "Así fue", "Abrázame muy fuerte" y "Hasta que te conocí" el intérprete se colocó como uno de los favoritos en la industria. A su muerte se ha especulado si todo fue un montaje para alejarse de la farándula, pero todo ha quedado en simples rumores.