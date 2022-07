Cuántos hijos tiene Gloria Estefan y con quién

La pareja de Gloria Estefan y Emilio Estefan es una de las más estables del medio del espectáculo internacional. Se casaron en 1978, cuando la cantante tenía 21 años, y desde ese momento han sido inseparables.

Tan solo dos años después de su casamiento dieron la bienvenida a su primer hijo. Tiempo después Gloria Estefan tuvo un grave accidente y le dijeron que no podría tener más hijos. Pero para su sorpresa, catorce años después recibió a su segunda hija.

La familia de cuatro se ha mantenido activa en el mundo del espectáculo, cada uno con su rumbo y sus proyectos personales, pero siempre apoyándose.

Conoce a los hijos de Gloria Estefan

El primer hijo que tuvo Gloria Estefan junto a su esposo fue Nayib, quien llegó para el segundo aniversario de la pareja, en septiembre de 1980. Es un reconocido cineasta que se ha destacado por películas como “Punks'' (2000), ''Yearbook” (2014) y “El Sol Como un Gran Animal Oscuro” (2015).

El también empresario está casado con Lara Coppola-Estefan, con quien tienen una bella hija llamada Sasha Argento Estefan Coppola que llegó a la familia en el 2012.

Catorce años después de la llegada de Nayib, se sumó a la familia Emily Estefan, quien nació en diciembre de 1994. Elle decidió seguir los pasos de su mamá y convertirse en una gran cantante.

En el 2014 debutó en el evento Where The Boys Are en el Hollywood Bowl. Hasta el momento ha lanzado dos álbumes y tiene dos sencillos en su haber, logrando el reconocimiento del público aunque no ha despegado, hasta el momento, internacionalmente.

La realidad es que los dos hijos de Gloria Estefan han sabido hacer su propio camino a pesar de llevar un apellido tan importante como el de sus padres y es por eso que la cantante cubana los presume con orgullo. Gloria Estefan junto a su familia.

"Ver a mis hijos felices con lo que están haciendo en sus vidas es el regalo más grande que podría recibir y ambos aman lo que hacen", dijo Gloria Estefan durante una entrevista cuando le preguntaron sobre los logros de sus hijos.

¿Qué otros detalles de la vida de Gloria Estefan te gustaría conocer?