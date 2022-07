El detalle íntimo de Lucero que reveló Mijares

Lucero y Mijares estuvieron casados por catorce años y han pasado poco más de once desde que anunciaron su divorcio. Eran una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo mexicano, y en aquel momento, a través de un comunicado expresaron que la relación llegaba a su fin entristeciendo a sus fanáticos.

“La novia de América” y el cantante comenzaron a salir a mediados de la década de los 90’, cuando ambos estaban en un gran momento profesional y eran considerados celebridades de la música en México y Latinoamérica, por lo que la noticia del romance entusiasmó a todo el mundo del espectáculo. Tras poco más de un año de novios, decidieron casarse y ese evento quedó en la memoria de las miles de personas que siguieron la transmisión a través de la señal de Televisa, lo que los ubicaba como la pareja más mediáticas de tierras aztecas.

De todo esos años de matrimonio quedaron muchos recuerdos y vivencias juntos, y como la relación de ambos artistas al día de hoy es muy buena no tienen problemas de hablar de los momentos vividos cuando aún convivían como pareja. Es más, ellos siguen trabajando juntos realizando show en forma conjunta.

Recientemente, en el programa “En la cama con…” del periodista Alberto Peláez que se transmite por YouTube, Mijares recordó una anécdota que ocurrió en la cama durante su luna de miel con Lucero. "Yo duermo con muchas almohadas. Me acuerdo perfecto en la luna de miel con Lucerito, que me la armó. Fuimos en un barco a Bali y toda esa parte de allá, y a la hora de dormir, siempre me pongo una almohada aquí (entre las piernas) para sentir que estoy como… y si me volteo para acá, me la jalo pa' acá", relató Manuel.

En ese momento recordó una discusión con su ex esposa ya que a ella no le gustaba esa costumbre, e incluso le dijo que le “parecía a la Muralla China”. "Es que el chiste es estar cómodo, haz un esfuercito y brinca la almohada, que se note que hay interés", añadió el cantante.

Cabe destacar que la relación de Mijares con su nueva novia se va consolidando. La nueva pareja del cantante, Pita de la Vega, es una importante empresaria mexicana, y se ha mencionado que tiene una buena relación con los hijos de Manuel, Lucerito y José Manuel. Por su parte, Lucero sigue enfocada en su carrera artística, pero no descuida su faceta de madre, ya que no pierde oportunidad para pasar tiempo con su familia.