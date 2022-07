A sus 50 años, Thalía deslumbra a todos con su look rejuvenecido

Uno de los íconos femeninos de la música y de la televisión latina es la mexicana Thalía. A lo largo de su carrera la bella artista ha conseguido logros con canciones y actuaciones que han marcado un antes y después en sus fans de todas partes del continente. Además posee un talento tan grande que constantemente se adapta a los nuevos estilos musicales para lanzar temas, que además de ser escuchados por todos, ocupan la primeras posiciones en las listas de música digital.

Thalía luciendo su nuevo look.

Este gran éxito que posee se ve reflejado en la redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan con miles de likes y comentarios alabando todo lo que transmite. Esta vez no fue la excepción, recientemente, en su feed de Instagram, compartió un par de fotos de ella desde el estudio que dejaron a todos sin palabras.

En las mismas se puede ver a Thalía lucir un nuevo look de corte de cabello que la hace ver mucho más rejuvenecida. Sin dudas la intérprete de la canción "No me acuerdo" no aparenta ni ahí sus 50 años, ya que parece mucho más joven. En las imágenes la nacida en Ciudad de México aparece luciendo un conjunto de tonos grises con unas botas a tono del look. Además junto a las fotografías se puede leer la frase: " Studio time, fun time".

Thalía se ve mucho más joven con este nuevo cambio.

Desde el entorno más cercano de la popular cantante avisaron que Thalía se encuentra en el estudio para preparar el lanzamiento de nuevas canciones. Estas serán parte de un nuevo trabajo discográfico que la llevará a la cima en las plataformas digitales. La popular artista es una de las más convocante del mercado habla hispano.