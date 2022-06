El día que Beyoncé conoció a Selena Quintanilla

Beyoncé aún era niña cuando Selena Quintanilla estaba viviendo un momento de auge, ya que su carrera despegaba, su música se escuchaba en todas las emisoras tejanas y su imagen era cada vez más conocida por participar en shows, y entrevistas de medios de comunicación. Esto la convirtió en un referente a seguir para la joven afroamericana, que para entonces ya soñaba con convertirse en cantante.

Hace algunos años, la estrella de la música pop había contado en un programa para “MTV” que siempre fue seguidora de Selena, ya que al haber crecido en Texas, la música de Quintanilla siempre estuvo presente y está ligado a sus recuerdos. Beyoncé recordó cómo fue el encuentro frente a frente con Selena en un centro comercial de Houston, hecho que quedó plasmado en la memoria de la cantante de “Crazy in Love”. “Conocí a Selena en Galería Mall, en Houston, pero no dije mucho porque yo no era famosa entonces. Sólo la vi y le dije: ‘Hola’ y seguí mi camino”, contó Beyoncé quien admitió que se sintió paralizada al conocer a su estrella favorita. “Definitivamente por crecer en Houston la escuchaba en radio. Y escuchar su álbum, aunque no sabía exactamente lo que cantaba, me ayudó mucho en el estudio. Pienso que era una leyenda y la admiro”, remarcó la estrella pop.

En "Selena: la serie" de Netflix muestran en una escena el encuentro casual de las dos estrellas.

Esta anécdota se puede ver en “Selena: la serie” por la plataforma de streaming, Netflix, donde aparece el momento en que Beyoncé, acompañada de su madre y su hermana, salen de un centro comercial y la pequeña se queda completamente paralizada al ver caminando en el mall a su admirada Selena, quien también iba acompañada de su madre y su hermana Suzette. Apenada, su mamá Tina le pregunta qué ocurre, a lo que la entonces preadolescente le contesta: “¡Es Selena!”. “Tú también eres cantante, dile”, expresó la madre a su hija al encontrarse con la familia Quintanilla.

Beyoncé se declaró fanática de Selena.

En la seriea, y ante esta situación, Selena, interpretada por Christian Serratos, cordialmente saluda a la niña a la distancia, dejándola completamente impactada. “Hola”, respondió con timidez la joven Beyoncé a la artista mexicoamericana, por lo que se puede apreciar en la escena de la serie de Netflix. Tina, al ver que su hija se sintió intimidada con la presencia de la famosa estrella, la reprende con cariño: “Beyoncé Knowles, tienes que aprender a no temerle a la gente si quieres ser famosa”, frase que fue premonitoria y concordó con el futuro que le esperaba a la hoy famosa estrella norteamericana, una de las cantantes en inglés más importantes en la historia del pop y el R&B.