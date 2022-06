Revelan qué es lo que hace diferente a Christian Bale de los demás actores de Hollywood

El talento de Christian Bale lo ha posicionado como uno de los favoritos de la industria del cine. El actor inglés consiguió dos Golden Globes, dos SAG y un Oscar gracias a su talento, siendo su rol de actor de reparto en la película El Peleador el favorito de todos.

Además, su papel interpretado a Batman en la trilogía del director Christopher Nolan (Batman Inicia, El caballero de la noche y El caballero de la noche asciende) fue uno de los más destacados de su extenso historial. Ni hablar de Escándalo Americano y La gran apuesta, otras de sus dos grandes interpretaciones.

Christian Bale como el villano Gorr.

Lo cierto es que Christian Bale no es tan solo un actor y una estrella de Hollywood, sino uno de los únicos que tiene la capacidad de realizar cambios tan drásticos para ponerse en la piel de cualquier desafío al que se enfrente. Tal es su talento para lograrle que es llamado en la industria el rey de las transformaciones.

Recientemente el actor se puso en boca de todos al aparecer las primeras imágenes de su nuevo papel en el universo de Marvel. Bale interpretará a el villano Gorr, el carnicero de dioses en la nueva entrega de la película de Thor, Thor: Love and Thunder.

Las imágenes de su cambio físico impactaron rápidamente y se viralizaron, convirtiéndolo en tendencia dado que está tan bien personificado que no parece él en lo más mínimo. Allí se lo puede ver todo rapado, con la piel de color gris y repleto de arrugas. Además, la oscuridad de sus ojos y los lentes que utiliza como parte de su vestuario le hacen perder su mirada tan característica.

Más allá de que muchos puedan asegurar que es todo trabajo del equipo de vestuario y maquillaje, Christian Bale se a sometido a diversos cambios físicos que incluyen adelgazar más de 20 kilos o engordarlos. Fue por esa razón que hace algunos años atrás y en plena entrevista seguro que no volvería a hacer una dieta tan drástica por un papel: “No puedo seguir haciéndolo. De verdad, no puedo”.

Christian Bale en Escándalo Americano.

Pero eso no es todo, para su papel de Patrick Bateman en Escándalo Americano, Bale tuvo que cambiar por completo sus dientes. “Me gustaban mis dientes viejos. Tengo una moldura de ellos en un estante… Me advirtieron que si recurría a fundas, podría cecear. Así que pensé: ‘me gustan mis dientes, pero no estoy tan apegado a ellos como para arruinar toda la película porque me niegue a hacerlos’”, contó en aquel entonces en una entrevista.