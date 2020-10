Solo eso: esta es la condición que impuso Christian Bale para volver a interpretar a Batman

El galardonado actor ganador del Óscar en 2010, por The Fighter, solo exige una particular condición, para aparecer en The Flash. La futura cinta de DC, basada en el cómic 'Flashpoint', tiene un ambicioso plan: reunir a 3 versiones de Batman en un mismo largometraje.

Y solo queda la confirmación de Christian Bale, quién se uniría a Michael Keaton 'Batman' (1989) y 'Batman Regresa' (1992) y Ben Affleck 'Batman vs. Superman' (2016) y 'La Liga de la Justicia' (2017).

El protagonista de la trilogía de Batman de Christopher Nolan, se lució en las versiones 'Batman Inicia' (2005), 'El Caballero de la Noche' (2008) y 'El Caballero de la Noche asciende' (2012). Y ahora es turno de volver a encarnar al murciélago. Pero solo queda esperar la confirmación de una persona.

Es que el director de la famosa trilogía, Nolan, tiene una relación profesional con Bale, realmente estrecha. Es por esto que Bale solo se pondrá la capa, si su ex director está de acuerdo. Esa es su condición para participar de la nueva cinta del argentino que dirigió IT (2017).

The Flash tiene previsto su estreno en junio de 2022. Muschietti presentará diferentes realidades alternativas, lo que abre la puerta a la aparición a diferentes versiones de un mismo personaje, de aquí la necesidad de contar con 3 Batman diferentes.

De todas formas, los fanáticos del actor, que este año festejó 46 años, no deben ilusionarse demasiado. Ya que se espera que solo tenga una aparición relativamente pequeña.