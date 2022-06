Los detalles de la boda de Karina Banda y Carlos Ponce

En compañía de familiares y amigos que viajaron que viajaron hasta Valle de Bravo, en México, Karina Banda y Carlos Ponce tuvieron su boda soñada, donde la celebración se llevó adelante en un lugar mágico. Para que todo salga de acuerdo a lo deseado por la pareja, hubo un equipo especializado, encabezado por Karen Morlet, que se encargó de cubrir cada detalle de la ceremonia.

Karina y Carlos dieron el Sí en un lugar de ensueño.

Cuando Banda le encargó la boda hace un año atrás, le explicó a la wedding planner que quería que la fiesta se realizara en un lugar de México, donde no acostumbran a llegar los turistas, ya que el deseo de la presentadora era que fuera algo distinto. "Karina es mexicana y quería hacer esta boda de destino en México, pero algo muy diferente, no querían que fuera la típica boda en la Riviera Maya. Por eso escogió Valle de Bravo. Cuando platiqué con ella me dijo que quería mostrarle un lugar diferente de México a sus invitados", comentó Morlet.

Es por ello que la pareja eligió una zona conocida como Boscoso, un lugar en Valle de Bravo que está rodeado de árboles, totalmente natural y con muchas flores. "Quisieron dar una sensación de bosque mágico, la idea era que las flores crecieran en el pasillo de manera muy orgánica, con una decoración todo en verde y blanco, follajes muy naturales, el piso con hojarasca a tono con el bosque. Queríamos que la decoración pareciera parte del bosque", contó la organizadora.

Los novios compartieron la celebración junto a 100 invitados.

Los invitados

Karina llegó al altar de la mano de su padre. La novia lucía un vestido confeccionado por la casa Vade Blanco y llevó un ramo con una orquídea. Por su parte, Carlos llegó de la mano de su madre y un total de 100 invitados fueron testigo de este momento tan mágico.

La pareja tenía muy presente hacer que sus invitados se sintieran lo más cómodos posible en esta ceremonia íntima. "Ellos asignaron el lugar a cada uno de los invitados, porque para ellos es muy importante darle un trato personalizado a sus invitados", dijo Morlet.

Para agasajar a los amigos de Banda, Morlet y su equipo prepararon bolsas llenas de regalos mexicanos, que compraron en negocios locales, ya que los novios querían apoyar este tipo de emprendedores. Dentro de las bolsas encontraron llaveros de Frida Kahlo, dulces, mezcal, papas, y una agenda "para indicar qué hacer en Valle de Bravo, ya que a fin de cuentas ellos son los anfitriones" y "pues si los invitados vienen a México, que conozcan lo mexicano", dijo la organizadora.