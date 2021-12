La historia de amor entre Karina Banda y Carlos Ponce que comenzó en secreto

Karina Banda y Carlos Ponce viven una historia de amor de película y, hace poco tiempo, sorprendieron a todos con la noticia de que se habían casado en secreto. Ambos son muy felices juntos y tienen la intención de celebrar este amor con una ceremonia mucho más grande, rodeados de sus seres queridos.

Todo comenzó el 28 de mayo de 2019, cuando tuvieron su primera cita y fue un "flechazo" a primera vista, según conto la periodista mexicana. Salieron a cenar y, en el restaurante, el cantante puertorriqueño rompió el hielo diciéndole a la mesa que era el cumpleaños de ella, algo que no es verdad, ya que ella cumple años el 21 de agosto.

"Llegan con el pastel, entonces me hizo cerrar los ojos, pedir un deseo. Él me estaba grabando, ahí sí como que lo quería matar. Ahora lo agradezco porque tenemos el video deseándome happy birthday en mi no cumpleaños. Pero fue el momento que rompió el hielo y de ahí se hizo ese ‘click’ entre los dos", recordó.

El casamiento secreto de Karina Banda y Carlos Ponce

A partir de esa primera cita, nunca más se separaron y su amor creció tan rápido que, a principios del 2020, se casaron en secreto por civil en el sur de Miami, Florida, Estados Unidos. Esto lo dieron a conocer cuatro meses más tarde, ya que priorizaron vivirlo de manera íntima, sin tener que estar pendientes de los comentarios.

La familia fue cómplice de esta unión y tuvieron a las mejores testigos: Sienna y Savanna, las hijas de Carlos Ponce, quienes tienen una excelente relación con Karina Banda. En relación a esto, la periodista confesó que tiene muchas ganas de ser madre una vez que realicen el festejo a lo grande como desean, posiblemente por iglesia.

Para sellar el casamiento por civil, disfrutaron de una luna de miel en Los Cabos, México, país natal de ella y un destino muy codiciado por celebridades como Jennifer Aniston, George Clooney, Cameron Díaz, Justin Timberlake, Oprah Winfrey, entre otros. Los flamantes esposos publicaron, en este entonces, fotos en la paradisíaca playa, pero todos creyeron que se trataba de unas simples vacaciones.

Hoy, Karina Banda y Carlos Ponce siguen más enamorados de nunca y ella tiene en la descripción de su perfil de Instagram un anillo de bodas y el nombre de su marido al lado, dando a entender que está casada. No suele publicar muchas fotos con él, pero le hace dedicatorias muy amorosas, como en su último cumpleaños: "Feliz cumpleaños a mi compañero de viajes, aventuras y de vida". ¿Te gusta esta pareja?