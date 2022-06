¿William Levy y Elizabeth Gutiérrez se podrían reconciliar?

William Levy es considerado una de los galanes más reconocidos de la televisión hispana y eso se potenció con su protagónico en el gran éxito “Café con aroma de mujer” que está disponible en la plataforma de streaming Netflix. Si bien esta serie hizo que su fama explote, Levy ha trabajo anteriormente en telenovelas producidas por “Venevisión Internacional” que se transmitían para Estados Unidos por la cadena “Univisión”.

Por su lado, Elizabeth Gutiérrez es una actriz, modelo y empresaria estadounidense de ascendencia mexicana; conocida por su participación en telenovelas. En el año 2002 William y Elizabeth se conocieron y decidieron formar una familia. Es así que en2006 nació su primer hijo, Christopher Alexander y cuatro años más tarde llegó Kailey Alexandra.

La pareja con sus hijos Christopher y Kailey.

Lo cierto es que luego de veinte años de pareja, y con algunas crisis encima, en enero de este año la pareja anunciaba a través de un comunicado que la relación había llegado a su final. Pero, al parecer, ahora hay indicios de una posible reconciliación, lo que entusiasma a la legión de fans que los sigue.

Justamente, en las últimas semanas, los seguidores han sacado sus conclusiones, y en base a algunas publicaciones realizadas por Levy en su cuenta de Instagram, parece ser que el refrán que dice “donde hubo fuego cenizas quedan” se estaría cumpliendo entre William y Elizabeth. “¿Sabes cuál es la gente que realmente vale la pena? La que pide perdón, la que te habla si te extraña, la que vuelve a hablar contigo después de discutir porque no quiere estar mal contigo. Si tienen esa persona. Cuídenla. Porque no se encuentra fácilmente”, comentó el actor cubano.

Antes de su separación en enero de este año, William y Elizabeth estuvieron juntos durante 20 años.

Otra de las publicaciones que realizó William Levy y que también llamó la atención fue la siguiente: “con el tiempo aprendí que hay que creer en los hechos, no en palabras. Que grandes amigos pueden volverse grandes desconocidos. Aprendí que estar enamorado es la más bella de las locuras”.

Por su lado, Elizabeth Gutiérrez ha utilizado su cuenta de Instagram para enviar algunas frases que darían a entender que es posible una futura reconciliación con el protagonista de “Café con Armo da mujer. “Las palabras no me lastimaron. La persona que me las dijo, sí”, expresó Gutiérrez. Además, también ha compartido: “rezo a Dios para que cure lo que sea que duela”. Por ello es que, luego de estos cruces de mensajes, los fans han especulado con la posibilidad de que los actores retomen su relación amorosa.