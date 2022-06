¿Qué pasó entre Maxi Iglesias y Stephanie Cayo?

Ante las cámaras de un medio internacional, Stephanie Cayo reveló que ya terminó su relación con Maxi Iglesias. Luego, ante una entrevista en exclusiva, la peruana habló al respecto y puso fin a todas las especulaciones. Te contamos qué pasó.

Fue bonito mientras duró. Stephanie Cayo habría iniciado su relación con el español Maxi Iglesias, con quien protagonizó la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”, tras sus grabaciones.

Durante los primeros meses del 2021 se concretó el anuncio de la contratación de Maxi Iglesias como actor principal y ese fue el comienzo del rodaje junto a la peruana, Stephanie Cayo. Se convirtió en su primer encuentro laboral y, a los pocos meses de la película, vino el primer paso de un romance.

En el mes junio y julio, los personajes principales de “Hasta que nos volvamos a encontrar” fueron captados por los medios españoles mientras caminaban de manera muy cariñosa en las calles de Málaga, España.

Así comenzaron los rumores de un romance entre Stephanie Cayo y Maxi Iglesias, pero recién unos meses después, ambos decidieron hablar sobre lo que estaban formando.

Junto a una fotografía que Maxi Iglesias subió a su cuenta oficial de Instagram, se confirmó su romance, precisamente el 8 de diciembre de 2021. La imagen era de una exposición en el Mori Digital Art Museum de Tokio.

Después de eso, se vieron más publicaciones que confirmaron lo mismo. Por lo que se vio, todo marchaba viento en popa. El 28 de enero, ambos dieron una entrevista para un medio internacional y contaron que la primera vez que se besaron en la película “fue un desastre”, a tal punto que la peruana tuvo que tomar varios shots de pisco nacional para conseguir esa parte del rodaje.

Por el contrario, en la vida real, el primer beso como pareja que se dieron fue inolvidable según ella misma lo declaró a la revista Tikitakas: “Me encontré a alguien generoso, un tipo auténtico, claro y directo, que te dice las cosas como son. Y, para rematar, tiene un corazón tan bonito y dulce como he visto en pocos”.

Tristemente, para los que apostaban a esta pareja, en la actualidad, el madrileño ha borrado todas sus fotos románticas con la modelo peruana, aunque ella aún las tiene en su perfil. Sin embargo, fue su hermana, la actriz Fiorella Cayo, quien confirmó primero a los medios que Stephanie se encontraba nuevamente soltera.

En su opinión, durante el avant premiere de la película “No me llames solterona 2?, dijo ante las cámaras: “(Las Cayo) Estamos solteras”.

Maxi Iglesias y Stephanie Cayo: fin de los rumores

Fin de los rumores que se iniciaron en el programa “Amor y Fuego”. Muy tranquila, cuando le preguntaron qué pasó con Maxi Iglesias, que ya no se los veía juntos, la propia Stephanie respondió:

“No, ya no seguimos. La historia de amor sigue en la película y estamos muy contentos los dos de que nuestra historia haya traspasado tantos corazones. Le ha ido muy bien a la película. Estamos muy contentos con los resultados”.

En la misma línea, la actriz aseguró que actualmente son muy buenos amigos y que el cariño de amigos sigue intacto: “Ni siquiera éramos la pareja perfecta en la película y; sin embargo, esas cosas pasan. Somos amigos y nos queremos mucho”. ¿Qué pasó entre Maxi Iglesias y Stephanie Cayo?

¿Nuevo amor?

Por otro lado, Stephanie Cayo también fue cuestionada sobre otro reciente rumor que la comenzó a relacionar con el actor turco Kerem Bürsin, protagonista de la novela “Love is in the air”. Muy sincera, la actriz de 34 años admitió que le parece muy guapo, pero no hay relación con título aún:

“Lo he conocido y me parece un gran tipo, pero todavía no lo conozco mucho, entonces digamos que todavía no lo he conocido muy bien”.

¿Te gustaba la pareja que hacían Maxi Iglesias y Stephanie Cayo?