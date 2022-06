Johnny Depp podría regresar a Piratas del Caribe tras recibir una millonaria propuesta

Johnny Depp tiene una gran tranquilidad emocional después de varios años. Esto se debe a que le ganó el juicio por difamación a su exesposa Amber Heard que en 2018 lo acusó en un importante medio como un abusador doméstico. Luego de triunfar en tribunales, el popular actor de Hollywood no solo que pudo limpiar su nombre si no que también se puede enfocar de lleno en su carrera.

Johnny Depp realizó 5 películas dándole vida a Jack Sparrow

Durante el juicio con su exesposa, Johnny Depp afirmó que no volvería a realizar una película perteneciente a la saga de Piratas del Caribe debido a que Disney le soltó la mano luego de la acusación de Amber Heard. Sin embargo, recientemente circuló una información que la franquicia le habría hecho una jugosa propuesta millonaria que sería muy tentadora para el actor.

Una fuente le dijo a Poptopic que la casa de medios está trabajando en un acuerdo que rondaría los 300 millones de dólares para convencer a Depp de que regrese. Además agregó el informante que se está trabajando en otro proyecto para Disney Plus."Según los informes, el acuerdo es que Johnny Depp regrese como Jack Sparrow en Pirates of the Caribbean 6 y una serie derivada de Disney Plus sobre los primeros años de vida del Capitán del Perla Negra".

Piratas del Caribe es una de las sagas más populares de los últimos tiempos.

"Lo que puedo decirles es que el estudio ya ha escrito un borrador para una película sobre Jack Sparrow, por lo que tienen muchas esperanzas de que Johnny los perdone y regrese como su personaje icónico", agregó la fuente a Poptopic. Este rumor ha alegrado a millones de fanáticos en toda partes del mundo que han compartido en sus redes esta posible noticia.