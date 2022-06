“Estoy tan quemada”, aseguró Sandra Bullock quien anunció su retiro por tiempo indeterminado de la actuación

Una de las cosas más difíciles de la vida deben ser aprender a decir que ‘no’ y saber parar a tiempo, sobre todo, cuando se trata del trabajo que consume la mayor parte de las horas de nuestros días. Ahora quien dice basta temporalmente es Sandra Bullock, reconocida actriz, directora y productora de cine y televisión. Nació el 26 de julio de 1964 en Arlington, Virginia y ha sobresalido en el arte fílmico por títulos como Speed, Miss Simpatía, Ocean’s 8 y Gravity, entre otras. Ésta última dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón y nominada al Oscar en varias categorías.

Por The blind side (Un sueño posible) ganó el premio Oscar a la Mejor Actriz. En 2010 y 2013, de acuerdo con Forbes, fue la actriz mejor pagada con ganancias calculadas en 56 millones de dólares. Hoy, a sus 57 años, Sandra Bullock anuncia que se retira temporalmente del medio del entretenimiento. La famosa celebridad de Hollywood decidió tomarse un descanso debido a que padece Burnout o Síndrome de Desgaste Profesional, de acuerdo con una entrevista concedida a The Hollywood Reporter.

Sandra Bullock.

Declaró que sus condiciones emocionales y físicas no son las adecuadas para seguir adelante en su trabajo. “No quiero estar en deuda con el horario de nadie más que el mío. Estoy tan quemada. Estoy tan cansada y no soy capaz de tomar decisiones saludables e inteligentes y lo sé”, explicó. Agradeció las oportunidades que le han dado un estatus en su carrera artística, a la que no le ha dado una pausa en muchísimos años.

“El trabajo siempre ha sido constante para mí y he tenido mucha suerte, pero me di cuenta de que posiblemente se estaba convirtiendo en mi muleta. Era como abrir una nevera todo el tiempo y buscar algo que nunca estuvo ahí”, comentó al explicar que su rutina diaria le dejaba poco tiempo para convivir con sus hijos, Louis y Laila Bullock, y con su esposo Bryan Randall.

Dijo que ahora anhela pasar más tiempo en su hogar y no andar a las prisas todo el tiempo. “Quiero estar en casa. Sólo quiero estar en casa… Porque siempre estaba corriendo, siempre estaba corriendo hacia lo siguiente. Sólo quiero estar presente y ser responsable de una cosa”.

Sandra Bullock.

Por ahora, la actriz no sabe si volverá pronto al cine porque aún analizará si esto es un retiro temporal o permanente. “Si decido retirarme, entonces haré ese anuncio. Un anuncio muy importante que a nadie le importará”, concluyó.

¿Qué es el síndrome de desgaste profesional?

El burnout, también llamado síndrome de desgaste profesional o síndrome de estar quemado, es la respuesta que da un trabajador cuando percibe la diferencia existente entre sus propios ideales y la realidad de su vida laboral. Se desarrolla, generalmente, en las profesiones de ayuda y de interrelación social frecuente.

En la actualidad, se entiende el síndrome de estar quemado como una forma inadecuada de responder ante el estrés laboral crónico, presentando una serie de conductas y sentimientos negativos hacia la gente con la que el trabajador contacta a diario, así como la sensación de sentirse agotado emocionalmente.