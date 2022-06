Jennifer Lopez sobre su divorcio con Marc Anthony: "Me sentía..."

Hace un par de días la cantante y actriz Jennifer Lopez estrenó el documental "Halftime". Este se llama así por la participación de la artista en el show de medio tiempo del Super Bowl 2020 donde fue la protagonista junto a la colombiana Shakira. Esta presentación fue una de las más aclamadas de los últimos años. Además en material audiovisual, JLo habla de todos los obstáculos que ha tenido que enfrentar para alcanzar el éxito que tiene, así como los sacrificios que ha hecho, incluyendo su familia.

Fueron una de las parejas más queridas del continente.

En este documental la actual prometida de Ben Affleck habló de su separación con el famoso salsero Marc Anthony. Con el estuvo casada por siete años y durante ese tiempo tuvo dos hijos. Ellos son mellizos y sus nombres son Emme y Maximilian Muñiz Lopez. En este relato la intérprete de la canción "El anillo" reconoció lo difícil que fue para ella enfrentar la crítica tras firmar su divorcio con Marc.

Sobre esa situación Jennifer Lopez dijo lo siguiente: "Cuando mis niños tenían 3 años, me divorcié. Era una mamá soltera con dos niños pequeños… Como artista, perdí un poco de quién era mientras trataba de construir una vida familiar perfecta". Además agregó que "a los 42 años, los papeles en películas no tocaban a mi puerta, y al regresar a trabajar, me sentía como que ya no sabía en qué radicaba mi valor".

Jennifer Lopez y Marc Anthony.

Luego con el tiempo Jennifer Lopez fue invitada al programa American Idol. Es proyecto le abrió muchas puertas y pudo volver a tener la popularidad que tenía. “Estaba haciendo ‘American Idol’, ese fue mi primer gran trabajo luego de tener bebés y fue bueno para mí en aquel momento…La gente podía verme por quien era, y eso lo cambió todo”, afirmó JLo.