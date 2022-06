Qué es una histerectomía, el procedimiento que se hizo Tania Rincón

La conductora Tania Rincón utilizó sus redes sociales para contarle a sus seguidores que tuvo que someterse a una histerectomía después de haber recibido un diagnóstico oportuno. Fue una decisión difícil pero necesaria.

“Les voy a contar que el viernes me operaron, me hicieron una histerectomía (es decir me quitaron la matriz). Venía ya con temas y un mioma, así que pues fue lo mejor. A partir de mi experiencia, les puedo compartir que cuando tengan sangrados muy abundantes entendamos que no es normal y que tenemos que acudir al doctor”, comenzó escribiendo Tania Rincón en su publicación.

Quiso dejar en claro que, si bien ella y su pareja ya habían decidido no tener más hijos, fue una decisión muy difícil porque sabía que iba a tener que frenar durante algunos días para recuperarse.

Tania Rincón se tomó algunos minutos para agradecer el diagnóstico de los doctores y el apoyo de su esposo: “Gracias porque tuve un diagnóstico bueno y oportuno. Gracias porque tengo un esposo tenaz que está al pie del cañón conmigo y que jamás se queda dormido en el hospital cuando me cuida. Te amo Daniel, eres el mejor enfermero”. Además, mencionó a sus papás quienes fueron quienes cuidaron a sus hijos durante esos días.

Antes de finalizar recalcó lo importante que es estar alerta ante la salud y siempre que se te ha alguna duda o se sospeche algo ir a consultar: “A partir de mi experiencia les puedo compartir que cuando tengan sangrados muy abundantes, entendamos que no es normal y que tenemos que acudir al doctor”.

¿Qué es una histerectomía y por qué se hace?

Una histerectomía es un procedimiento quirúrgico para extirpar la matriz (útero). A partir de esta operación la mujer que se haya sometido a esta intervención no podrá quedar embarazada y ya no tendrá períodos, independientemente de su edad.

Las histerectomías se realizan para tratar problemas de salud que afectan al aparato reproductor femenino, tales como: períodos abundantes, dolor pélvico a largo plazo, tumores no cancerosos (fibromas), cáncer de ovario, cáncer de útero, cáncer de cuello uterino o cáncer de las trompas de Falopio.

Tania Rincón quiso concientizar sobre la importancia de hacerse los controles a tiempo para evitar que pase a mayores.

Una histerectomía es una operación importante con un largo tiempo de recuperación y solo se considera como opción después de haber probado tratamientos menos invasivos.

¿Habías escuchado hablar de las histerectomías antes de que Tania Rincón lo mencionara?