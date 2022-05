¿Qué le sucede a Irina Baeva? Gabriel Soto, su prometido, salió a dar explicaciones

No es fácil estar lejos de los seres queridos, mucho menos cuando estas por vivir uno de los momentos más esperados y felices de tu vida. El deseo más grande siempre es compartirlo con la familia e Irina Baeva, la actriz rusa radicada en México, viene transitando esta serie de cuestiones que, según el intérprete Gabriel Soto, la tiene con los ánimos caídos.

La unión en matrimonio entre los actores últimamente se sostiene de rumores. Luego de que lograron terminar con las suposiciones de que habría una boda secreta y de que anunciaron que la fecha en la que tenían planeada jurarse amor eterno había sido cancelada, el actor estremeció a los fanáticos al hacer una dura confesión sobre su prometida.

El protagonista de Amor dividido compartió frente a las cámaras de Despierta América cómo realmente está su prometida luego de que por cuestiones fuera de su alcance tuvieron que posponer nuevamente la anhelada boda. Es que “Irina no está afectada anímicamente sólo por la boda”, manifestó Gabriel Soto.

Irina Baeva y Gabriel Soto.

“Está triste. Preocupada. Entre que tuvimos que posponer la boda, entre que no ha visto a sus papás en tres años, entre que hay un conflicto que pues finalmente no está en sus manos, no depende de ella, pues sí, está triste”, declaró el actor también con un semblante consternado.

Por su parte, Irina Baeva no guardó silencio y habló sobre este tema. La actriz se sinceró a través de las redes sociales con sus seguidores por medio de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram confesando lo mucho que la afecta no poder estar cerca de su familia. “Sí, la verdad para mí es muy difícil. Soy una persona muy apegada a mi familia, y el no poder verlos seguido es complicado”, respondió a quien le preguntó si ha presentado algún tipo de ansiedad o depresión por estar lejos de su familia.

En este mismo juego de preguntas y respuestas manifestó que realmente ha sentido estos tres años de distancia de su gente y lamentó no poder estar presente en momentos entrañables como los cumpleaños, aniversarios y no poder compartir con su mamá, hermana, además de perderse de ver crecer a sus sobrinos.

Irina Baeva junto a Gabriel Soto.

¿Por qué Irina Baeva y Gabriel Soto cancelaron la boda?

Mayo fue el mes elegido para que después de tantos percances Irina y Gabriel se casaran. Sin embargo, confesaron, la fecha se tuvo que posponer nuevamente porque, por los problemas bélicos que enfrenta Rusia, la familia de la actriz no puede viajar a México donde se realiza la ceremonia. De todas maneras, Gabriel Soto se siente muy esperanzado y aseguró que buscarán la forma de que la boda se realice contra viento y marea este mismo año.