“Me pone de mala leche”. Conocé la obsesión que tiene Marta Sánchez

La mayoría de los cantantes y artistas se esfuerzan por mantener su figura porque es una parte fundamental de su trabajo. Marta Sánchez no sólo se preocupa por cuidar su voz, sino también está atenta a su imagen. Así lo hizo saber en Gente Maravillosa en una entrevista con Toñi Moreno, donde charló sobre este y otros asuntos de su vida, como su vinculo con Federico Léon (“un hombre 10, impecable en todos los sentidos”) o los planes que tiene con su hija Paula Cabanas.

Cuando cumplió la mayoría de edad, la cantante decidió que el ejercicio era “vital” en su rutina, entrenando desde entonces “como mínimo dos días a la semana” y cuidando su alimentación “sin dejar de disfrutar en algunas ocasiones”, tal y como explicaba a ¡Hola! en una reciente entrevista. “No quiero abandonarme y me cuido mucho”, reiteraba su postura en el mencionado programa de Canal Sur, donde confesaba lo mal que lo pasa cuando se sube a la balanza y ve que ha ganado peso.

“He engordado dos kilos desde Navidad. Me pongo de mala leche cuando engordo”, admitió la intérprete de Desesperada que, a pesar de todo, no es muy estricta con su dieta: “Me gusta comer y tomarme un buen champán, pero me gusta estar en mi talla y en mi peso”. Sánchez sigue siendo, además de una estrella del pop, un icono de belleza. “Me sigo sintiendo muy joven y con mucha fuerza”, afirmó sintiéndose a gusto consigo misma.

¿Cuál es la relación con su hija Paula Cabanas?

En esta distendida conversación con Toñi, la artista también ha hablado de su hija Paula, de 18 años, que ha empezado a ayudar a su madre para poder pagarse sus antojos. “Quiero ponerla a trabajar conmigo para que sepa lo que es ganarse la vida, desde abajo. Quiero que sepa lo que es ganarse su dinerito para sus caprichos”, no quiere que la joven piense que puede vivir bien por ser ‘la hija de...’. Por el momento, Cabanas le ayuda con tareas previas al show: “me ayuda en el camerino, a abrocharme los vestidos, a colocar los maquillajes y ahí la tengo”, señaló.

Como madre, está muy preocupada por el futuro profesional de la joven: “Le digo sobre todo que sepa bien lo que quiere para ir a por ello y que no sea mediocre, que sea alguien importante en lo que haga. Las generaciones últimas no son soñadoras de más. No son muy conscientes de que tener esos lujos que se muestran en Instagram hay que trabajarlo. Eso no llega por casualidad. Hay que sacrificar muchas horas de ocio, de amigos, de familia. Hay que viajar mucho y estudiar mucho”.