Colate, el ex marido de Paulina Rubio, contó que muchas veces pensó en suicidarse

A veces, cuando necesitamos sincerarnos sobre ciertas cuestiones que nos resultan dolorosas y nos han hecho mucho daño recurrimos a expresarlo de alguna manera, puede ser yendo a terapia, charlándolo con amigos o familiares o, también podemos elegir sacar el dolor y exponerlo sobre el papel. Muchas obras autobiográficas que conocemos hoy en día surgieron como una forma de hacer catarsis y empezar a sentirse mejor.

Este es el caso de Nicolás Vallejo Nágera, más conocido como Colate, a quien conocimos por su matrimonio con la artista Paulina Rubio. En el año 2005, la cantante y Colate comenzaron su relación. Tres meses después de la confirmación oficial, se fueron a vivir juntos a un piso de Madrid y en 2007 dieron el “sí” en una impresionante boda llevada a cabo en Cancún a la que acudieron alrededor de 200 invitados. “Estoy muy emocionada, cuento con un hombre que me ama, me quiere y me respeta. Le voy a dar muchos rubitos malcriados”, dijo Paulina en aquel momento tan importante de su vida.

Más tarde, en el año 2010, nació Andrea Nicolás, el único hijo en común de la pareja y, un año más tarde, anunciaron su separación. Fue entonces cuando comenzó entre ellos una auténtica batalla judicial por la custodia del menor que mantienen hasta el día de hoy. Durante todos estos años, además de los juicios a los que han tenido que presentarse, los dos se dedicaron a hablar públicamente de su mala relación.

Paulina Rubio junto a Colate.

Ahora, Colate publicó un libro en el que recuerda algunos de los momentos más importantes de su vida, y también los más duros. En este sentido y para darle una mayor promoción a su obra, se reunió con su prima, la escritora María Vallejo Nágera, y hablaron del momento en el que puso fin a su matrimonio con Paulina Rubio.

Cuando la pareja decidió separarse, Andrea Nicolás tenía sólo un año de vida. “Estaba muy centrado en los cuidados de mi hijo. Empecé a convivir con un niño de un año, que cuando eres un hombre solo y tan lejos de mi familia y todo, tuve que aprender de pañales, la comida”, dijo el empresario. Gracias a eso pudo evadir todo lo que se estaba viviendo afuera, una guerra mediática en la que él no salía muy bien parado.

El colaborar de programas de televisión dijo que pasó gran parte de esos años “prácticamente escondido”. “Era horrible cuando intentaba hacer vida normal, llevaba al niño al parque y me gritaban o me insultaban. Ha habido épocas de mucha dureza en ese sentido, pero sí que he sabido aislarme y he estado mucho tiempo sin enterarme de nada”, confesó en la presentación oficial de su libro.

Nocolás Vallejo Nagera.

El momento más oscuro en la vida de Colate

Su prima, María Vallejo Nágera, encargada de llevar adelante la presentación del libro, quiso profundizar sobre el tema y lanzó una pregunta que muchos de los lectores podrán hacerse una vez finalizado el texto: “¿ha llegado un momento realmente oscuro en el que has dicho no puedo más, quizás mejor marchar?”.

Colate se sinceró en su respuesta y aseguró que sí, que en su vida pasó momentos “de mucha oscuridad” y uno en concreto se lo hizo plantear. “Hubo una época en la que no veía soluciones a nada y pensé que la única salida posible era irme porque eso aliviaría el dolor”, dijo el empresario frente a cámara.