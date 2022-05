Mick Jagger negó su parecido con Harry Styles: “no tiene mis ‘moves’ ni mi voz”

En varias oportunidades se comparó al artista pop del momento, Harry Styles, con el ícono indiscutible del rock and roll, Sir Mick Jagger, líder de The Rolling Stones. Es que para los fanáticos del ex One Direction, guarda algunas similitudes con Jagger en la forma de moverse en el escenario, su estilo extravagante, sus rostros multifacéticos y, también, en el tono de voz. Sin embargo, Mick se hizo eco de estos dichos y salió a refutarlos.

El rockero que inició su carrera en los 60 insistió en que él era “mucho más andrógino” en los primeros años de los Rolling. La estrella de 78 años, comentó que es fan de Harry Styles pero asegura muy convencido que no suenan igual y tienen estilos de interpretación muy diferentes. Mick le dijo a The Sunday Times: “me gusta Harry, tenemos una relación fácil. Pero yo solía usar mucho más maquillaje en los ojos que él. Vamos, yo era mucho más andrógino. Y él no tiene una voz como la mía ni se mueve en el escenario como yo, sólo tiene un parecido superficial con mi yo más joven, lo cual está bien, no puede evitar eso”.

Mick Jagger es miembro de la banda británica The Rolling Stones desde que se formo por primera vez en 1962. Ya en ese entonces era conocido por su extravagante sentido de la moda. A menudo usaba maquillaje y ropa de colores brillantes en el escenario. Mientras tanto, Styles de 28 años, usa atuendos extravagantes mientras actúa.

Mick Jagger es el Harry Styles de la época de mi mamá... pic.twitter.com/ltv2pt6Wta — judE, ²8 (@pacifystyless) April 4, 2018

La comparación entre los artistas se hizo cuando Styles fue incluido en The Sunday Times Young Rick List con un valor estimado de 100 millones de libras esterlinas. La estrella del pop ocupa el octavo lugar, dos lugares más que el año pasado, mientras que también se ubicó como una nueva entrada en el puesto 37 en la lista Music Millionaires.

El joven Harry ganó dinero con One Direction así también como solista. Asimismo participó en películas ejecutando diversos papeles. Por su parte, Jagger se ubicó en el top 10 de Music Rich List con un valor estimado de 318 millones de libras.

El rockero no sólo habló de Harry Styles en la entrevista, también abordó temas más profundos como la muerte de Charlie Watts y cómo ve la música en general. Pero nada que pueda decir Mick Jagger queda en las imágenes de una entrevista o en la pantalla de un medio online, ya que los fans de Harry no pudieron perdonar sus dichos y por medio de las redes sociales expresaron su enojo, calificándolo de “narcisista” y “celoso”. Quienes ya conocen al rockero legendario, salieron en su defensa y trataron de explicar que no fueron malintencionados, sólo habló rápidamente de su parecido físico. ¿Qué opinará de los comentarios de Mick Jagger el joven Harry Styles? ¿Seguirá Mick siendo fan de la estrella de pop actual?